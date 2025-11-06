La aparición de Raisa en medio del proceso de divorcio con Hamish Daud está en el centro de atención, internautas: ¡Su aura está encendida!

Jacarta – La última aparición del cantante. raisa Andriana se ha vuelto a robar la atención del público. Después de demandar a su marido por el divorcio, Hamish DaudLa cantante de la canción Former Most Beautiful en realidad luce aún más encantadora y exuda una nueva aura que se dice que es «más feliz y brillante».

En su última subida a Instagram, Raisa compartió un retrato de su unión con dos de sus amigas. Apareció con un estilo casual que era simple pero elegante.

Se la vio vestida de negro con maquillaje natural que hacía que su rostro pareciera fresco. «Las Chicas Superpoderosas», escribió Raisa en el pie de foto subido el jueves 6 de noviembre de 2025.

La carga se vio repentinamente inundada de comentarios de fanáticos y usuarios de redes sociales que resaltaron el encanto de la madre de un niño. «La mujer se ha vuelto más brillante y poderosa desde que recuperó la energía», escribió un internauta en la columna de comentarios.

«Yaya vuelve a ser una adolescente», dijo otro.

No pocos también piensan que la apariencia de Raisa ahora parece más animada después de haber decidido demandar a Hamish Daud por el divorcio.

«Resulta que en todas partes, después de una cerme, el aura vuelve a ser la de un adolescente», escribió un internauta, acompañado de emojis de fuego y corazón.

Comentarios similares inundaron la carga de Raisa, y muchos incluso elogiaron su belleza y clase como una de las principales artistas indonesias.

«Hermosa y cara, sólo Raisa la tiene. Las mujeres con clase son diferentes», elogió un usuario de Instagram.

«Su aura se está volviendo más brillante», añadió con entusiasmo otro internauta.

Esta simple carga parecía ser un símbolo del cambio de una nueva etapa en la vida de Raisa. En medio de la noticia de su divorcio, que sigue siendo un tema de conversación candente, parece haber optado por mantener la calma y mantener su imagen de figura pública.

Como se sabe, la noticia de la separación de Raisa y Hamish Daud se ha convertido en uno de los temas más comentados en estos momentos. La pareja, que se casó en 2017, se caracteriza por su armonía desde hace ocho años, rara vez se ve envuelta en controversias y siempre parece unida en varias ocasiones.

Debido a esto, la decisión de Raisa de solicitar el divorcio el 22 de octubre de 2025 en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta conmocionó al público. Muchos se preguntan sobre los motivos de la separación de dos personajes públicos que eran considerados una pareja ideal.