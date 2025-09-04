La aparición de Nadiem Makarim con un chaleco de hace rosa es un sospechoso de corrupción de Chromebook

Yakarta, Viva – El Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura) para el período 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim, se estableció oficialmente como sospechar caso de presunta corrupción de adquisiciones Chromebook En el programa de digitalización educativa 2019-2022.

Basado en la observación del equipo de tvonews.com en el edificio de la ronda ATRÁSNadiem parecía estar usando el chaleco de prisioneros de un fiscal rosa (AGO) el jueves 4 de septiembre. Estaba a punto de ser llevado al Centro de Detención de Salemba en la sucursal de AGO para detectar.

Para el equipo de medios, el fundador de Gojek emitió una breve declaración antes de ser conducido al auto de detención.

«No hago nada. Dios me protegerá, la verdad saldrá. Dios sabrá la verdad. Para mí por el resto de mi vida, el número uno, la honestidad número uno. Dios me protegerá que Dios quiera», dijo Nadiem.

El ex Ministro de Educación y Cultura Nadiem Makarim fue detenido por la Oficina del Fiscal General

Ahora, Nadiem, que se sabe que es económico, debe someterse a un nuevo estatus como sospechoso en corrupción con la amenaza de un castigo severo.

Nadiem supuestamente está violando el Artículo 2 Párrafo 1 o Artículo 3 Juncto Artículo 18 de la ley Número 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción, según lo modificado por la ley número 20 de 2001, Artículo de la Junto 55 Párrafo 1 del 1 ° del Código Penal.

Aunque su estatus legal ahora es oficial como sospechoso, Nadiem todavía enfatiza que es inocente. Afirmó solo priorizar la integridad y la honestidad a lo largo de su vida.

«Dios sabrá la verdad», dijo suavemente antes de ingresar al auto de la prisión.

A los fines de investigación, Nadiem fue detenido en el Centro de Detención de Salemba en la Oficina del Fiscal de Distrito del Sur de Yakarta durante los próximos 20 días. Hace, enfatizó que la detención se llevó a cabo para que la investigación fue efectiva y evitar el riesgo de eliminar la evidencia.



El ex Ministro de Educación y Cultura Nadiem Makarim fue detenido por la Oficina del Fiscal General

Cronología Caso de Chromebook

Este caso comenzó con el programa de digitalización educativa iniciado por el Ministerio de Educación y Cultura desde 2019

Sin embargo, el ensayo inicial en 2019 mostró muchos obstáculos. Chromebook se considera incompatible para su uso en escuelas en áreas 3T (desfavorecidas, principales y más exteriores) que aún carecen de acceso a Internet y electricidad. El Ministro de Educación anterior también se negó a continuar cooperando con Google.

La situación cambió después de que Nadiem se inauguró en octubre de 2019. En febrero de 2020, celebró una reunión con Google Indonesia. La reunión discutió el programa de Google for Education con Chromebook como el dispositivo principal.

Los investigadores del Fiscal General encontraron que varias reuniones entre Nadiem y Google Indonesia dieron como resultado un acuerdo sobre el uso de Chrome OS y la gestión de dispositivos de Chrome (CDM) como un sistema operativo obligatorio en proyectos de adquisición de TIC.

El 6 de mayo de 2020, Nadiem celebró una reunión interna cerrada con el Ministerio de Educación y Cultura. En la reunión, se dijo que instruyó para que las especificaciones de la adquisición de dispositivos TIC fueran dirigidas específicamente en el Chromebook. La instrucción continuó hasta 2021, cuando Nadiem firmó el número 5 de Pernégendikbud de 2021, que contenía las especificaciones del sistema operativo Chrome en su archivo adjunto.

Según el investigador de AGO, se consideró que la medida violaba una serie de reglas, incluida la regulación presidencial número 16 de 2018 sobre la adquisición de bienes/servicios del gobierno, así como las pautas de LKPP con respecto a la planificación de la adquisición. Las especificaciones «bloqueadas» para ciertos productos violan el principio de transparencia y competencia saludable.

A partir de los resultados del cálculo temporal de la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP), la pérdida estatal debido a la prioridad de este Chromebook alcanzó RP1.98 billones. Los fondos que deben usarse para mejorar la calidad de la educación supuestamente se corrompen a través de la adquisición de dispositivos forzados.

«Como resultado de la política de bloquear estas especificaciones, el estado sufrió una gran pérdida. En la actualidad, el valor exacto aún se finaliza», explicó el director de AGO, Nurcahyo.

