La aparición de Ferdy Sambo mientras participaba en las actividades de los reclusos en la prisión de Cibinong antes de Navidad

CibinongVIVA – Institución correccional (paginas) Clase IIA Cibinong colabora con la Iglesia Ecuménica Luz del Mundo para realizar un programa de construcción Personalidad y desarrollo espiritual de los residentes, especialmente en el período previo a las celebraciones de Hari Raya. Natal.

La actividad de alabanza y adoración para los reclusos tuvo como tema ‘Desencadenados: una nueva creación’ que tuvo lugar en la prisión de Cibinong, Java Occidental. La serie de actividades está llena de alabanza, adoración y reflexión sobre la Palabra que transmite el mensaje de renovación de vida y liberación del pasado.

El jefe de la prisión de clase IIA de Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dijo que esta fue la primera actividad de alabanza y adoración realizada por la prisión de Cibinong como unidad de implementación técnica correccional en Indonesia.

Según Vishnu, la alabanza y la adoración son una parte integral del programa de formación espiritual cristiana. Consideró que esta actividad no solo se limitó al culto, sino también un espacio de orientación que dio nuevas esperanzas a los internos.

«Esperamos que este momento sea un estímulo para que los reclusos sigan mejorando y preparándose para regresar a la sociedad», afirmó Vishnu, citado el sábado 13 de diciembre de 2025.

Wisnu enfatizó que la prisión de Cibinong está comprometida a continuar colaborando con diversas partes para apoyar el desarrollo mental, moral y espiritual de los reclusos. Dijo que se ha demostrado que el programa espiritual ayuda a mejorar la disciplina, la paz interior y la motivación de los reclusos mientras cumplen sus condenas penales.

«Agradecemos a nuestras iglesias asociadas y a todos los jóvenes involucrados en el servicio de hoy. En nombre de la prisión Clase IIA de Cibinong, les deseo una Feliz Navidad», dijo.

En la misma ocasión, uno de los reclusos, Ferdy Samboacogió con beneplácito la implementación del programa de alabanza y adoración. Según él, esta actividad proporciona un espacio para que los reclusos sigan rezando, especialmente antes del día de Navidad, para contribuir a la tranquilidad de vivir la vida en prisión.

«Lo que podemos conseguir sin ataduras físicas o espirituales es estar con nuestro Señor Jesucristo», dijo Sambo, como se ve en el vídeo de Relaciones Públicas de la prisión de Cibinong que circula.