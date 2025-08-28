La aparición de estudiantes que llevan 9 flechas quieren infiltrarse en la demostración de trabajo en el DPR

Yakarta, Viva – una persona alumno que lleva nueve arcos flecha En la estación de Tanah Abang, la policía estaba asegurada porque querían infiltrarse manifestación obrero Frente al edificio DPR/ MPR RI.

Leer también: Dicho Iqbal insta a la policía a liberar a 120 estudiantes que están decididos a participar en la manifestación: ¡no tienen intereses políticos!



Basado en la foto recibida, el estudiante todavía llevaba un uniforme de batik escolar típico cuando la policía lo aseguró. Se le pidió que mostrara la flecha traída a la policía. La flecha se ve negra y roja.

División de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía Ade Ary Syam Indradi Dijo que hasta ahora había 276 estudiantes impedidos con éxito de las autoridades para no unirse a las acciones laborales en el DPR.

Leer también: ¡Horror! Los estudiantes de la estación de Tanah Abang fueron atrapados con 9 flechas, supuestamente queriendo infiltrarse en manifestaciones laborales en el DPR



«Hasta esta tarde, un total de 276 estudiantes se les impidió con éxito a las autoridades para no unirse a las acciones laborales en el DPR», dijo, el jueves 28 de agosto de 2025.



Jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Leer también: ¡Demostración laborista senayan! Los vehículos a Slipi se desvían a esta carretera, Transjakarta ingresó a la carretera de peaje



El ex jefe de policía del metro del sur de Yakarta detalló, 116 estudiantes fueron asegurados por la policía metropolitana de Yakarta. Luego, 160 estudiantes fueron asegurados por el área de la policía regional. La policía lamentó que todavía hubiera muchos estudiantes que intentaron infiltrarse en la mitad de los trabajadores. De hecho, esta demostración debería ser un foro para entregar las aspiraciones del grupo de trabajo, no una conmoción.

«El que expresó su opinión fue de hecho un grupo laboral, no un estudiante. Por lo tanto, hacemos prevención y seguridad», dijo Ade Ary.



Los estudiantes quieren seguir la demostración laborista Traiga 9 flechas

Anteriormente informó, la policía nuevamente aseguró docenas de estudiantes que supuestamente querían unirse a la manifestación de trabajadores frente al edificio DPR/MPR RI, el jueves 28 de agosto de 2025.

El jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía de Yakarta, Comisionado Senior de Lolisi Ade Ary Syam Indradi, dijo que hasta 53 estudiantes fueron asegurados de la estación de Palmerah. No solo eso, otro estudiante fue arrestado en la estación de Tanah Abang porque fue encontrado con nueve flechas.

«Desde la estación de Palmerah, 53 estudiantes fueron asegurados, y un estudiante en Tanah Abang trajo nueve flechas», dijo Ade Ary.

En la actualidad, todos los estudiantes han sido asegurados a la estación de policía para someterse a un examen más detallado. La policía también exploró la acusación de si realmente tenían la intención de hacer disturbios en las acciones de los trabajadores en Senayan.