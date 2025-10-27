La aparición de Daehoon al recoger a su hijo preocupa a los internautas

Jacarta – Noticias de infidelidad Julia Prastini alias Jule continúa recibiendo atención de los usuarios de las redes sociales. Se dice que Jule está engañando a su marido, que también es un creador de contenidos de Corea del Sur. no hay tiempo. En medio de la noticia del asunto, el público también destacó la figura de Na Daehoon.

De hecho, recientemente circuló un vídeo de la última actuación de Daehoon que preocupó al público. En una carga en las redes sociales TikTok, se puede ver a Daehoon recogiendo a su hijo en la escuela. Fue visto vistiendo una sudadera con capucha negra combinada con pantalones negros y sandalias.

En el vídeo subido por la cuenta de TikTok @rafaelpage00, se ve a Daehoon esperando afuera con los padres en la escuela de su hijo. Se le vio soñando despierto mientras miraba la entrada de la escuela de su hijo.

Daehoon inmediatamente sonrió cuando vio al niño salir de su clase. También inmediatamente extendió los brazos como para darle una cálida bienvenida a su hijo en ese momento.

La aparición de Daehoon inmediatamente hizo que el público sintiera lástima. Porque según las observaciones de los internautas, el hombre de Corea del Sur parece haber perdido peso.

«Es cierto que pensar adelgaza rápidamente», dijo el internauta.

«Las mejillas de Jule están tan hundidas que está buscando algo, señorita Cik», dijo otro.

«¿Cómo no puedes estar flaco cuidando a 3 niños cuando Jule está solo? El punto es que Daehoon tiene que cuidar la salud de sus hijos», dijo otro internauta.

Para su información, el asunto de la propia aventura de Jule comenzó hace varias semanas. Inicialmente circularon fotos y videos de una mujer que se parecía a Jule con otro hombre. En varias imágenes, la figura de la mujer aparece sin hijan y parece parecida a la de un hombre. La carga luego se volvió viral e inmediatamente se convirtió en un debate entre los usuarios de las redes sociales.

Tras el tema del asunto, el fin de semana pasado Jule finalmente hizo una aclaración. En una aclaración subida a sus Historias de Instagram, Jule admitió que ya no se puede negar el antiguo vídeo suyo que ahora circula en las redes sociales.

«Sé que últimamente han estado circulando muchas cosas sobre mi vida personal. No quiero evitarlo ni buscar excusas, y soy consciente de que mis problemas personales han repercutido en muchas partes», explicó.