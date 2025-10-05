La aparición de cientos de francotiradores tni durante el 80 aniversario en Monas, como las tropas fantasmas

Yakarta, Viva – cientos de tiradores gobernantes o francotirador TNI Robando la atención pública al aparecer en el desfiladero de la tropa en el pico del 80 aniversario del TNI en el área de Silang Monas, Central Yakarta, domingo 5 de octubre de 2025. Sus apariencias que son completamente camufladas y armadas largos presentan con éxito una aura de feroces y autoridad típica de las fuerzas de Elite.

Leer también: La figura de la boina naranja que dirige el 80 aniversario del TNI, no era un arbitrario



El francotirador apareció usando traje de ghillieRopa de camuflaje diseñada para parecerse a los arbustos o las hojas para mezclar con el medio ambiente. Desde la distancia, parecen una sombra que se mueve lentamente, difícil de distinguir del fondo del bosque o arbusto.

El estilo del traje Ghillie utilizado también es variado, que va desde marrón claro y marrón oscuro, de verde claro y verde oscuro. Se eligió cada color para ajustar varios campos operativos, tanto en el bosque, los pastizales y las áreas urbanas. Sus caras estaban completamente cerradas, dejando solo una mirada aguda desde detrás de la fibra de tela disfrazada.

Leer también: Momento de los soldados de Kopassus sumergido para perros en el 80 aniversario del TNI





La aparición de francotirador (francotirador) durante las tropas contaminando en la parte superior del 80 aniversario del TNI Foto : Secretaría de YouTube/Presidencial

Aunque la cara es difícil de reconocer, los ojos del francotirador como si describieran la calma y el enfoque extraordinario. En su pecho depende de un rifle de trigo largo con un calibre de 7.62 mm, el arma insignia del francotirador en el campo de operación.

Leer también: Padres entusiastas Fotos de niños en Ranpur durante el 80 aniversario del TNI, rezan por ser soldado



Algunos de ellos parecen transportar rifles de calibre de 12,7 mm, con un barril más largo y un poder de disparo más grande, capaz de paralizar el objetivo desde una distancia de cientos de metros.

Como francotirador Se sabe que el francotirador TNI entrenado tiene experiencia en disparos de alta precisión en cualquier condición. Pueden tener en cuenta la dirección del viento, la temperatura, la distancia e incluso la humedad antes de apretar el gatillo.

Esta experiencia está respaldada por equipos modernos, como telescopios a base de zoom, indicadores de viento y indicadores de distancia láser para garantizar que cada bala disparara en el objetivo.

Sniper no es solo una tropa de apoyo en la línea de fondo. En las operaciones militares, a menudo determinan el éxito de la misión. Sus tareas incluyen vigilancia confidencial, eliminar objetivos prioritarios, asegurar perímetros en operaciones tácticas.

Curiosamente, el francotirador TNI provino de todas las dimensiones, tanto el ejército (AD), la Armada (AL) como la Fuerza Aérea (AU). Cada especialización, según el campo de los deberes, algunos operan en tierra, mar, al aire.