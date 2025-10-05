La aparición de Brian ex Westlife hizo una aclaración de Ashanty después de ser acusado

Yakarta, Viva – El fin de semana no hace que los internautas lean a los internautas. La prueba, una serie de noticias sobre el Canal del Showbiz todavía están en demanda. Una de las más atención es sobre la última aparición. Brian McFadden Westlife.

Ceniza quien habló después de ser reportado por su ex empleado por cargos de privación de activos también ganó muchos clics. Sin mencionar el asunto de Pratama Arhan-Azizah Salsha hasta que la revisión del cuñado es la muerte hecha por la serie.

¿Quieres leer las noticias completas? El siguiente es un resumen de la lista de la lista de noticias más popular del Canal Viva Showbiz, en Round Up, Edición Domingo 5 de octubre de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Entonces, la apertura del concierto de Mariah Carey, la aparición de Brian McFadden hizo un pangling

El concierto de Diva Internacional, Mariah Carey, se celebró con éxito en el Centro de Convenciones Internacionales Sentul (SICC), el sábado 4 de octubre de 2025.

El concierto titulado The Celebration of Mimi comenzó alrededor de las 19.30 WIB, inaugurado por Boyzlife Supergroup, colaboración de Keith Duffy (Boyzone) y Brian McFadden (Ex-Westlife), antes de que finalmente saliera la diva.

Azizah Salsha está ocupada de vacaciones, Pratama Arhan Repost of Confusion Content: Silence es una respuesta



Pratama Arhan y Azizah Salsha

Después de ser declarado oficialmente divorciado por el Tribunal Religioso de Tigaraksa el 30 de septiembre de 2025, Pratama Arhan y Azizah Salsha continuaron sus vidas de diferentes maneras.

Se sabe que Azizah Salsha está de vacaciones con Japón con sus padres, mientras que Pratama Arhan fue revisado o reembolsado contenido de confusión en su cuenta de Tiktok.

Los ex empleados de Ashanty ganan Rp2 mil millones para inyecciones de estilo de vida a salmón de ADN

La disputa entre el artista y el hombre de negocios Ashanty y su ex empleado, AYU, Presidentun Nurisa, ingresó a una nueva fase que sorprendió al público. Después de ser reportado a la policía por la supuesta malversación de fondos de la compañía por valor de Rp2 mil millones, ahora reveló los detalles del fantástico uso de estos fondos.

Ashanty afirma que la mayor parte del dinero que está malversado se asigna para financiar estilos de vida de lujo privado, incluidos los costosos procedimientos de atención de belleza de costos costosos que son amados por los sociales.

Protagonizada por Deva Mahenra, Hermano -Derecha es la muerte la serie lista para descargar el drama de una aventura en la pantalla