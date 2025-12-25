La antigua declaración de Aura Kasih sobre los actores se vuelve viral nuevamente y toca sentimientos que no se pueden prevenir

VIVA – La cuestión de las supuestas relaciones ilícitas entre Aura Kasih y Ridwan Kamil hizo que el público volviera a rastrear la trayectoria de la vida del cantante. Una de las cosas que se ha vuelto a destacar es la declaración de Aura Kasih sobre los actores que hizo cuando fue estrella invitada en el podcast de Deddy Corbuzier hace unos cuatro años.

Esta discusión comenzó cuando Deddy Corbuzier le preguntó a Aura Kasih su opinión sobre el actor. La propia Aura Kasih admitió que las propias acciones del perpetrador no estaban justificadas.

«Perpetrador, ¿está mal ser actor?», preguntó Deddy Corbuzier, citado en un vídeo subido a la cuenta de TikTok @kabarshort, el viernes 26 de diciembre de 2025.

«Hmm, sí, eso está mal», respondió Aura Kasih.

Desde su perspectiva sobre el actor, Aura Kasih considera que una acción puede considerarse incorrecta si se basa desde el principio en intereses materiales. Sin embargo, según él, la situación es diferente cuando hay sentimientos de por medio y surgen de forma natural sin ser planificados.

«Pero sucedió gracias al acuerdo del actor», dijo Deddy Corbuzier.

«Depende, vuelve, hermano. ¿Cuál es tu intención, por ejemplo, si conozco a un hombre que ya tiene esposa? Si mi intención fuera solo por dinero, sería un gran error. Pero por ejemplo, si conozco a un hombre que está conectado y ya tiene esposa. Pero no podemos evitar ese sentimiento, ¿qué podemos hacer? Los sentimientos los da Dios», dijo.

«Entonces regresar significa tu respuesta es por amor o no «¿Es así?», preguntó Deddy Corbuzier, confirmando.

La propia Aura Kasih considera que cada sentimiento que crece entre los humanos es un regalo de Dios y no puede evitarse. Por tanto, es difícil controlar los propios sentimientos, aunque en realidad el ser amado pertenezca a otra persona.

«Si la intención es sólo dinero, creo que eso está muy mal. Si queremos hablar de nuestros sentimientos, no podemos parar, porque a los humanos nos dan sentimientos, nos dan la razón. Así de simple. Fluye», dijo.

Aura Kasih también expresó su opinión sobre la actitud del actor hacia su esposa legal. Según él, es muy raro que un perpetrador tenga buenas intenciones o empatía hacia su esposa, especialmente si la relación se basa en ciertos intereses y tiene un impacto en el cambio de actitud del hombre en el hogar.