¡La antigua casa de Menag Yaqut fue buscada por el KPK! El escándalo de la cuota del hajj se está calentando

Yakarta, Viva – Ministro residencial de Ministro Religioso Yaqut cholil qouumas (YCQ) fue buscado relacionado con presuntos casos corrupción Al determinar la cuota y el mantenimiento de la peregrinación al Ministerio de Religión 2023-2024, hoy.

Leer también: ¡El escándalo de la cuota del hajj se está poniendo más caliente! El jefe de Maktour amenazó con ser llamado por el KPK



«El equipo lo hizo buscar En la casa de los hermanos YCQ ubicados en el área este de Yakarta «, dijo un portavoz KPK Budi Praseteto en el KPK Red and White Building, Yakarta, viernes 15 de agosto de 2025.

La búsqueda aún estaba en curso hasta las 18:00 WIB, antes.

Leer también: KPK revela el escándalo de cuota del hajj: 2 Asociación de viajes se sospecha de ‘jugar ojos’



«Más tarde presentamos la actualización (desarrollo) relacionada con lo que está asegurado», dijo.

Mientras tanto, Budi dijo que la búsqueda fue realizada por el KPK para buscar instrucciones y evidencia necesaria en el proceso de investigación relacionado con el caso.

Leer también: KPK dijo que no hubo esfuerzo forzado para el Regente Pati porque …



Anteriormente, el KPK anunció comenzar una investigación de presuntos casos de corrupción para determinar la cuota y organización de la peregrinación en el Ministerio de Religión en 2023-2024, a saber, el 9 de agosto de 2025.

El anuncio fue hecho por el KPK después de pedir información del ex ministro religioso Yaqut Cholil Qoumbas el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, el KPK también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Suprema de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso.

El KPK el 11 de agosto de 2025 anunció que el cálculo inicial de la pérdida estatal en el caso alcanzó más de RP1 billones, y evitó que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales fue el ex ministro de religión YAQUT COLLIL QUUUMAS.

Además de ser manejado por el KPK, el Comité Especial para los Cuestionarios del Hajj del Parlamento indonesio afirmó anteriormente encontrar una serie de irregularidades que ocurrieron en la implementación del Hajj en 2024.

El punto principal destacado por el Comité Especial se refiere a la división de la cuota 50:50 de la asignación de 20,000 cuotas adicionales dadas por el gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión dividió una cuota adicional de 10,000 para Hajj regular y 10,000 para Hajj especial.

Esto no está de acuerdo con el artículo 64 de la ley número 8 de 2019 con respecto a la implementación de Hajj y Umrah, que regula una cuota especial de 8 por ciento, mientras que el 92 por ciento para la cuota regular de Hajj. (Hormiga)