La antigua carga de Atalia Praratya de octubre pasado fue destacada nuevamente, revelando el contenido más profundo de su corazón.

VIVA – Junto con la demanda de divorcio que se presentó Atalia Praratya Según el Tribunal Religioso de Bandung, la vida personal del miembro de la RPD vuelve a estar en el centro de atención de los internautas. Una cosa que llamó la atención del público fue el título en su carga del 26 de octubre de 2025. En el título, Atalia parecía describir la lucha de alguien por aceptar las lesiones que experimentó.

La carga también se sintió como un desahogo personal de Atalia, especialmente en medio del extendido tema de supuesta infidelidad que arrastró el nombre de su marido en ese momento. Entonces, ¿qué contiene el título? Discutamoslo aquí.

En la carga, Atalia inicialmente enfatizó la importancia de hacer las paces con las heridas. Según él, hacer las paces no significa darse por vencido, sino intentar encontrarle sentido y entregarlo todo al Creador. Porque el Creador es el mejor ayudante y sanador de las heridas internas del ser humano.

«Aprendemos que abrazar las heridas no significa rendirse. Pero admitirlas, interpretarlas, buscar ayuda, luego… entregárselas al Todopoderoso que cura, porque por muy dolorosa que sea la carga que llevamos, el corazón siempre encontrará la paz, cuando regrese a Él», escribió Atalia en su cuenta de Instagram, citada el jueves 1 de enero de 2026.

Atalia también dijo que era importante buscar el apoyo de las personas más cercanas a uno cuando se enfrentaban problemas. Porque con apoyo nos ayudará a recuperarnos de los problemas que enfrentamos.

«Hermana mía, cuando estés herida por muy profunda que seas, no te sientas sola porque en realidad todo ser humano ha sido herido. Escuchar, comprender y apoyarnos unos a otros hará que la herida sea más ligera. En cada momento de unión, podemos encontrar el coraje para levantarnos. En el apoyo mutuo podemos encontrar la luz de la esperanza que nunca se apaga», continúa el post.

También incluyó motivación para permanecer fuerte, duro y brillar incluso en circunstancias difíciles.

«Manténganse fuertes, manténganse firmes y sigan brillando… en la protección y el amor de Dios», dijo.

La subida de Atalia fue ampliamente comentada por los usuarios de las redes sociales. No pocos de ellos pensaron que la leyenda describía el contenido de sus corazones que había estado oculto durante mucho tiempo.

«En realidad, esta madre estaba devastada, pero fue lo suficientemente inteligente como para soportarlo (en mi corazón pensé que la clase de la Sra. Love sería probada)», comentó un internauta.