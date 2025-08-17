La ansiedad se acumula en CBS News sobre posibles movimientos por Skydance

Los periodistas en Noticias de CBS están ansiosos por informar detalles de lo que podría suceder a su propio lugar de trabajo.

Empleados de la unidad, ahora parte de Paramount Skydanceestán preocupados por el potencial de una nueva ronda de despidos, según tres personas familiarizadas con la división de noticias, y también tienen curiosidad por un posible capítulo nuevo para «CBS Evening News«Que ha visto caer sus calificaciones notablemente desde que adoptó un nuevo formato atípico.

CBS News se negó a poner a los ejecutivos disponibles para hacer comentarios.

Los despidos son de hecho posibles. Los ejecutivos de Skydance señalaron a principios de este mes durante una reunión con los periodistas que pretendían seguir adelante planes anunciados previamente para reducir $ 2 mil millones en costos de la empresa, que ha sufrido recesiones a largo plazo en los ingresos de publicidad y distribución tradicionales Como los espectadores de televisión de una sola vez adoptan la tecnología de transmisión. Jeff Shell, el nuevo presidente de Skydance, indicó que esos recortes y reducciones deberían ser revelados por el próximo informe trimestral de la compañía a los inversores en noviembre.

En cuanto a las «CBS Evening News», los ejecutivos están preparados para experimentar con un ajuste al formato actual, que se basa en dos anclajes que ofrecen noticias lado a lado.

Una persona familiarizada con el asunto sugiere que los espectadores en semanas vengarán con una dependencia más frecuente de uno de los presentadores, John Dickerson y Maurice DuBois liderarán el programa, estar en el camino en mayores eventos de ruptura. La semana pasada, Dickerson estaba en el terreno en Alaska cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso Vladimir Putin se reunieron para discutir la batalla en curso de Rusia con Ucrania. Hacer uso de ambos anclajes de tal manera pondría a una persona autorizada en el campo y en el estudio, sugirió esta persona, al tiempo que le dio al noticiero la capacidad de entregar noticias de última hora en la parte superior de la transmisión.

Eso sugiere una nueva arruga en la misión del programa. El concepto original detrás de esta iteración de «noticias nocturnas» fue para enfatizar más características e informes empresariales. En sus primeras semanas, incluso los veteranos de la Oficina de Washington de CBS News intentaron examinar los efectos de las políticas de la era de Trump en personas en lugares como Baltimore o Canadá. Y, sin embargo, los críticos se quejaron de que el programa a veces estaba dando un poco de desplazamiento a los titulares de la ruptura.

El ajuste de formato podría potencialmente darle a «noticias nocturnas» una foto de los últimos titulares y al mismo tiempo dejar algo de espacio para los distintos elementos que aporta a la mezcla.

La especulación sobre «Noticias nocturnas» ha crecido desde la revelación que su actual productor ejecutivo, Guy Campanile, sería Deje el espectáculo y regrese a su antigua casa, «60 minutos», donde ha trabajado durante mucho tiempo como productor. Uno de los conceptos detrás de las nuevas «noticias de la tarde» fue adoptar parte del espíritu de «60», que genera sus propios titulares al buscar historias vinculadas a los titulares y completamente desconectados de ellos.

Pero el público de la noche, los audiencias, acostumbradas a un formato que ha usado bien durante muchas décadas, no muerde. Aproximadamente 3.74 millones de espectadores vieron «CBS Evening News» para el período de cinco días que terminó el 4 de agosto, según Nielsen. «World News Tonight» de ABC, que lidera la categoría, capturó un promedio de casi 6.89 millones, mientras que «NBC Nightly News» de NBC ganó un promedio de casi 5.35 millones.

Los ejecutivos de CBS News esperaban que sus nuevas «noticias nocturnas» pudieran recoger a los espectadores Mientras Tom Llamas recogió las riendas en NBC siguiendo Una decisión de Lester Holt de alejarse del papel «nocturno». En cambio, el Show de CBS ha perdido cientos de miles de espectadores desde que se alejó del formato que había sido anclado por Norah O’Donnell.

Se dice que un candidato potencial para tomar las riendas de «Noticias nocturnas» detrás de la cámara es Kim Harvey, un productor veterano que ha trabajado para CNN, Fox News Channel y MSNBC, junto con CBS News. Harvey ha registrado tiempo trabajando en los ayuntamientos de MSNBC durante la carrera hasta las elecciones de 2016, y con anclajes que van desde Rachel Maddow y Chris Hayes hasta Bill O’Reilly y Greta Van Susteren.