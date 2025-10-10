La animada serie brasileña de Prime Video ‘Tremembé’ apuesta por el sorteo de True Crime

RÍO DE JANEIRO, Brasil – Una de las series más esperadas de los últimos años en Brasil, Prime Video “Tremembé” tuvo un animado estreno mundial en una proyección repleta en el Festival de Cine de Río en una lluviosa noche de miércoles. La serie de cinco episodios, que se estrenará a nivel mundial en la principal plataforma de streaming el 31 de octubre, sigue la vida en la infame prisión titular, que alberga a algunos de los criminales más conocidos de Brasil. Continúa un gran impulso internacional para el país sudamericano, que participó con tres series en la Berlinale Series de este año y aterriza con fuerza en la edición de este año. mipcom.

El año pasado, Prime Video Brasil comenzó a sumergirse en crímenes reales con “The Park Maniac”, sobre uno de los asesinos en serie más infames del país. “Tremembé” marca un momento de pleno auge para la apuesta del streamer por una auténtica versión brasileña del subgénero. La elogiada escritora y directora Vera Egito (“He, She, They”, “Elis”) firma la dirección artística de la serie, que se basa en los libros biográficos del periodista Ulisses Campbell, también uno de los escritores de la serie junto a Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe y Maria Isabel Iorio. Paranoid produce la serie. Vea una imagen exclusiva a continuación:

Marina Ruy Barbosa como Suzane Von Richthofen en “Tremembé”, cortesía de Prime Video Brasil

El elenco estelar reúne talentos brasileños de alto perfil, encabezados por la superestrella brasileña Marina Ruy Barbosa (“Empire”), una popular telenovela básica que se ha convertido en una presencia frecuente en los principales eventos internacionales. “Tremembé” marca su primer proyecto después de rescindir un contrato masivo con la poderosa Globo que duró más de dos décadas, comenzando cuando tenía solo ocho años. Aquí, Barbosa interpreta a Suzane Von Richthofen, condenada por el brutal y muy publicitado asesinato de sus padres.

hablando con Variedad Después del estreno en el Festival de Cine de Río, Barbosa dice que le parece «maravilloso» tener la «oportunidad de hablar sobre nuestros proyectos brasileños y tener este alcance internacional para nuestro sector audiovisual nacional. Siento mucho orgullo en este momento».

“Me emocioné mucho cuando ‘Tremembé’ se convirtió en una posibilidad porque es el tipo de proyecto que me alimenta como actor, tener este desafío de sumergirme en lo extraño”, agrega. Después de décadas trabajando en telenovelas, que son obras abiertas, exigentes y de ritmo rápido, la actriz destaca lo interesante que le resultó dedicarse a un trabajo cerrado como una serie. «Te da cierta tranquilidad. Tienes más tiempo para estudiar y prepararte, además de un periodo más largo para trabajar con tu director también».

Cuando se le preguntó sobre la visibilidad internacional de trabajar con un streamer como Amazon, la actriz recuerda haberse sorprendido por la cantidad de personas que la conocían en el extranjero por telenovelas vendidas en territorios extranjeros. «Siempre me pareció increíble poder llegar a alguien en la India a través de los personajes de mis novelas. Ahora, el impacto es mucho, mucho mayor. La serie viajará internacionalmente y creo que tiene un nivel de calidad que la hará atractiva en el extranjero. El crimen real es un género popular y creo que es una oportunidad interesante en términos de profundizar en el tejido psicológico de un personaje, así que creo que este es un punto de inflexión en mi carrera».

Julia Priolli, jefa de guión de Amazon MGM Studios, Brasil, reconoce el potencial internacional de “Tremembé”, pero dice que el contenido fue concebido a través de una estrategia que llaman “hiperlocal”.

«Queríamos que la serie funcionara completamente dentro del país y ganara audiencias nacionales», añade. «Creemos que, a partir de esa victoria local, la serie puede funcionar en cualquier lugar. ‘Tremembé’ se beneficia del hecho de que cuenta historias muy familiares para el público brasileño. Estas historias están profundamente arraigadas en la conciencia cultural nacional». En cuanto al estreno de la serie en Río en un ambiente de festival, Priolli dice que es una “alegría y un honor”, ​​además de ser parte de una estrategia en la que el streamer comenzó a invertir hace algunos años, estrenando “Cangaço Novo” en Gramado y “Love is For the Strong” en Río.

Cuestionado sobre el potencial de una franquicia “Tremembé”, dado que la prisión alberga a decenas de criminales más infames. Priolli dice que están «muy concentrados» en cómo se desarrolla la primera temporada. «Estamos muy entusiasmados con el lanzamiento y entendemos que la recepción pública de la serie nos permitirá pensar un poco más en estos términos».

Cortesía de Prime Video Brasil

Encajar tantos personajes e historias notorias diferentes en cinco episodios resultó “extremadamente complejo” para Egito, quien pasó dos años escribiendo la serie junto con sus colaboradores. Ella llama al proceso “muy intenso” y un “rompecabezas gigantesco por resolver”.

“Nunca dimos por sentado que el público estaría familiarizado con sus historias”, enfatiza. «Todos estos son criminales convictos, por lo que no nos preguntamos si lo hicieron o no. Lo importante para nosotros era mostrar su día a día. Cuando comienzas a acercarte a sus problemas, amores y vidas dentro de la prisión, existe el peligro de que el espectador olvide quiénes son estas personas, por lo que queríamos comenzar con una imagen inquietante de sus crímenes para luego pasar a la prisión».

Egito destaca que era «muy importante» para Amazon y todo el equipo creativo no «exponer más a las víctimas». «Muchos de sus familiares todavía están vivos hoy. Creamos un concepto de cámara en el que no exponemos a las víctimas. No se ve a nadie herido. El desafío era mantener la tensión de la escena mientras se protegía a las víctimas, y estoy increíblemente orgulloso de decir que creo que lo logramos».

Respecto a contribuir al excelente impulso de la industria audiovisual de Brasil, Priolli dice que el ambiente en el país es “muy fértil” y Prime Video está “aprovechándolo por completo”. «Estamos muy entusiasmados con el trabajo que hemos estado haciendo. Brasil es muy diverso y la riqueza cultural del país es única. ‘Tremembé’ es una serie muy particular. No hay otra prisión como ésta en el mundo. Sólo podría suceder en Brasil». Egito se hace eco de ese pensamiento: «Ves el éxito que han alcanzado las novelas a nivel mundial. Quiero beber de esa fuente popular con aire cinematográfico. Me parece una receta para el éxito».

Barbosa menciona a Fernanda Torres y Wagner Moura, quienes están haciendo historia en términos de proyección internacional con “I’m Still Here” de Walter Salles y “El agente secreto” de Kleber Mendonça Filho. «Ver a Fernanda brillar en el extranjero y ahora a Wagner siguiendo sus pasos es tan hermoso. Creo que más que nunca debemos valorar y valorar lo que es nuestro, para poder mostrarle a Estados Unidos y al resto del mundo que nosotros también podemos hacer películas y televisión increíbles. Es increíble tener oportunidades en el extranjero, pero ser celebrado internacionalmente por algo producido aquí, en nuestro idioma, es muy poderoso».