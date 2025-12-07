La animación indonesia se globaliza y la atención se centra en los estudios taiwaneses y canadienses

Singapur, EN VIVO – Una vez más prueba de trabajo. animación Fabricado en Indonesia, no enlatado. En el Asia TV Forum & Market (ATF) 2025, Singapur, estudios de Taiwán y Canadá observaron dos animaciones indonesias.

Lea también: El Ministerio de Economía Creativa está listo para traer 6 de las mejores películas y animaciones para lucirse en el mercado asiático



Fueron KOMARONG y Galeo Anak Segara, dos propiedades intelectuales (PI) creadas por participantes en el programa ACTIVE (Aceleración Creativa) del Ministerio de Economía Creativa/Agencia de Economía Creativa los que se robaron la atención. KOMARONG, el trabajo de Ida Bagus Aditya Wardana y Gilang Bhagaskara, fue buscado por Xhantus Animation Studio Taiwan, mientras que Galeo Anak Segara, creado por Andara Fembriarto de Studio Amarana, fue atraído por Betterhalf Films, Toronto, Canadá y ambos recibieron compromisos para una mayor exploración (Commitment For Advanced Discussion). Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

El diputado de Creatividad en Medios del Ministerio de Economía Creativa, Agustini Rahayu, afirmó que la estrategia de promover películas y animación a través de exhibiciones y foros de negocios tiene potencial no sólo para Indonesia y Singapur, sino también para la región asiática. En particular, ve la colaboración regional entre Singapur como el centro de la industria creativa internacional y el potencial de los productos y servicios creativos de Indonesia para generar inversiones para el crecimiento de la industria del cine y la animación, que es inclusiva, innovadora y competitiva a nivel mundial.

Lea también: Ifan Seventeen confirma que la película roja y blanca no utilizó dinero estatal, ¡PFN no estuvo involucrada!



«La presencia de Indonesia en ATF 2025 es una parte importante de la estrategia del Ministerio de Economía Creativa para llevar contenido creativo indonesio al mercado global. Esta actividad brinda una oportunidad para que nuestros jóvenes cineastas y creadores presenten ideas o proyectos cinematográficos o de animación que se están desarrollando frente a compradores, inversores y socios potenciales internacionales. Y gracias a Dios, la propiedad intelectual de Indonesia recibió especial atención en forma de serios compromisos de seguimiento por parte de los estudios canadienses y taiwaneses en ATF 2025», dijo el diputado Ayu, apodo de Agustini Rahayu, en su declaración, citada el domingo 7 de diciembre de 2025.

Ayu también dijo que desde una perspectiva económica, foros como el ATF podrían ser una fuerza impulsora para la exportación de productos creativos y abrir oportunidades de inversión. Según él, esto tiene el potencial de generar divisas, crear empleos y proporcionar un mayor espacio de exploración para los talentos creativos de los niños del país.

Lea también: Pronto se estrenará en cines, aquí tienes 7 datos interesantes sobre la película Lilo & Stitch 2025



«Con el apoyo estructurado de Ekraf, este impulso puede suponer un verdadero salto para la industria cinematográfica y animación indonesia«, dijo.