La amplia sonrisa del Presidente de la FIFA al reunirse con el jefe del JDT, ¿haciendo correr el viento sobre el escándalo de la naturalización de Malasia?

VIVA – Bos Johor Darul Ta’zim (JDT), Tunku Ismail Idris o mejor conocido como Tunku Mahkota Johor (TMJ), se reunió directamente con Presidente de la FIFA, Gianni Infantinoen Malasia, sábado 25 de octubre de 2025.

La reunión tuvo lugar en medio de la atención pública después de que la Federación de Fútbol de Malasia (familia) recibió duras sanciones por fifa relacionado con el caso de falsificación y manipulación de documentos de siete jugadores naturalizados de la selección nacional de Malasia.

A través de su cuenta personal X, @HRHJohorII, TMJ compartió sus momentos junto a Infantino. En la carga, se ve a Infantino entregando una camiseta con el número 84 en la espalda escrito en ATM al hombre que también es hijo del Rey de Johor.

«No estamos aquí para culparnos unos a otros. Estamos aquí para encontrar soluciones y construir una base futbolística sólida para la nación», escribió TMJ en una publicación que inmediatamente generó muchas respuestas del público del fútbol malayo.

Se cree que el encuentro entre TMJ e Infantino no fue sólo una ceremonia, sino más bien un verdadero esfuerzo para encontrar una salida a la crisis que sacude actualmente al fútbol malasio.

Como figura central en el desarrollo del JDT y una de las figuras más influyentes del fútbol en los países vecinos, se considera que TMJ desempeña un papel importante en la mejora del sistema que actualmente está bajo escrutinio internacional.

Este caso de naturalización ilegal supone un duro golpe para la FAM y también para la reputación del fútbol malasio, que intenta construir una imagen competitiva en la región de la ASEAN.

Además de reunirse con TMJ, Gianni Infantino también mantuvo una reunión oficial con el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, en Putrajaya.

A través de una subida a su cuenta oficial X, @anwaribrahim, el primer ministro confirmó que las conversaciones con el presidente de la FIFA fueron productivas y orientadas a fortalecer las bases del fútbol nacional.

«Mantuvimos una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al margen de la visita oficial de los líderes internacionales a Putrajaya», escribió Anwar.

Explicó que la discusión se centró en los esfuerzos para fortalecer el ecosistema futbolístico de Malasia y la ASEAN a través del ambicioso proyecto FIFA Arena, que se espera que sea un catalizador para el nacimiento de más talento local y la mejora de la infraestructura futbolística.

Anwar también se refirió al Acuerdo de Desarrollo del Fútbol ASEAN-FIFA, un acuerdo estratégico iniciado para hacer del Sudeste Asiático una región futbolística más fuerte y competitiva a nivel mundial.