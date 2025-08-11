La amistad de Sandra Bullock y Jennifer Aniston venció la misoginia de Hollywood

Sandra bullock y Jennifer Aniston Ambos obtuvieron sus inicios de Hollywood a fines de la década de 1980 antes de dispararse como mega estrellas de Hollywood a mediados de los 90 y 2000. Incluso tienen el mismo año de avance. Fue en 1994 cuando Bullock protagonizó junto a Keanu Reeves en el éxito de taquilla «Speed» y cuando Aniston debutó como Rachel Green en los «amigos» de NBC. Y, sin embargo, fue hace solo 15 años que se cruzaron y se hicieron amigos. En un nuevo Historia de portada de Vanity Fair En Aniston, el dúo dice que todo fue por el diseño de Hollywood más o menos.

«Estábamos de ese momento en el negocio donde nadie quería que las mujeres fueran amigas, se trataba de enfrentar a todos», dijo Bullock. «Nos dijeron que no se suponía que debíamos hacer eso, significando como y respetar y honrarnos».

Bullock y Aniston se hicieron amigos hace 15 años cuando se encontraron en la boda de un amigo en común y pasaron la noche bebiendo fuertemente. Como Bullock explicó: «Estábamos como, ‘Dios mío, necesitamos encontrarnos y soltarnos’. Y lo hicimos «.

Aniston procedió a traerle Bullock a su círculo de amigos, lo que significa que recibió todas las invitaciones a cenas, vacaciones, reuniones de vacaciones y más. Se relacionan profundamente sobre sus experiencias compartidas de Hollywood, incluidos un par de incidentes aterradores relacionados con los acosadores. La casa de Bullock fue llegada en 2014 mientras estaba en casa. Aniston estaba en su casa a principios de este año en mayo cuando un hombre de 48 años condujo su auto a su puerta.

«Me hace pensar: ‘¿Realmente tengo que salir y navegar por el mundo?'», Dijo Bullock. «Hay los casos en los que entraron en la casa, los casos en los que están fuera de la casa, los casos en los que estás en una película y descubrieron dónde estás, y los casos de los que nadie escucha. Está en curso. No es una única. Y crea una mentalidad donde tu casa también desafortunadamente se convierte en tu fortaleza».

Bullock acredita a Aniston por ayudarla a superar estos miedos. Los dos se empujan entre sí para salir de la casa, dijo al agregar: «Hay una motivación de ir, ‘Está bien, tenemos que ir a algún lado. ¿A dónde vamos?'»

