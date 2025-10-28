La amenaza de Purbaya de desviar los presupuestos de K/L hacia compras lentas no es una broma, aquí está la prueba

Jacarta – Declaración del Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa dijo que desviaría presupuesto Ministerio/Institución (K/L), que no será absorbido hasta finales de octubre de 2025, no es sólo una amenaza vacía.

Porque, así lo confirmó también el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, a través de la Subsecretaria de Gestión y Desarrollo Empresarial de las Empresas Públicas, Ferry Irán.

Enfatizó que actualmente el gobierno todavía está evaluando la absorción presupuestaria o el desempeño del gasto de todos los K/L hasta finales de octubre de 2025.

«Así que evaluaremos hasta finales de octubre (para ver) si podemos alcanzar el objetivo o no», dijo Ferry en el ‘Sarasehan 100 Indonesian Economists’ en Yakarta, el martes 28 de octubre de 2025.

Adjunto de Gestión y Desarrollo Empresarial de BUMN, Ministerio Coordinador de Economía, Ferry Irawan

Si a partir de los resultados de la evaluación se determina que los K/L se consideran lentos en la realización de sus gastos presupuestarios, entonces el presupuesto que no ha sido absorbido se transferirá inmediatamente a los K/L, que pueden gastarlo rápidamente de acuerdo con los programas prioritarios del gobierno de Prabowo Subianto.

«Si no, según las notas del Ministro de Finanzas, (el presupuesto) se transferirá a otros amigos que tienen programas mejor preparados», afirmó Ferry.

Ferry enfatizó que este paso es una muestra de la seriedad del gobierno a la hora de acelerar el gasto estatal en el cuarto trimestre de 2025, con el fin de impulsar el crecimiento económico en el último trimestre de este año.

No es broma, Prabowo admitió que Ferry incluso había formado un Grupo de Trabajo de Aceleración de Programas Estratégicos del Gobierno, también conocido como Grupo de Trabajo P2SP, para evaluar el desempeño del gasto de cada Ministerio/Institución (K/L) con el fin de optimizar la absorción presupuestaria.

Donde en el Grupo de Trabajo P2SP hay 3 grupos de trabajo (grupo de trabajo), a saber, el Grupo de Trabajo de Supervisión Presupuestaria, el Grupo de Trabajo sobre la aceleración de la implementación de programas y la resolución de obstáculos (eliminación de cuellos de botella) y el Grupo de Trabajo sobre apoyo a la desregulación y la aplicación de la ley.

«A través del Grupo de Trabajo para el Monitoreo de la Realización del Presupuesto, estamos revisando varios presupuestos que han sido llevados a cabo por K/L para ver cuál es el techo, cuál es la absorción y cuáles son las perspectivas», dijo.