El mercado MIA de Roma, dedicado a las series de televisión internacionales, animación, largometrajes y documentales, inició su undécima edición el lunes, con el subsecretario italiano para la cultura Lucia Borgonzoni explotando las amenazas de Donald Trump de imponer tarifas en las películas hechas fuera de los Estados Unidos como «locos».

«De vez en cuando escucho sobre esta tarifa, lo que dañaría a los propios estadounidenses si los impusieran, lo que sería una locura», dijo Borgonzoni durante la conferencia de prensa de apertura para el evento boutique previo a Mipcom, donde más de 60 proyectos seleccionados, en su mayoría de Europa, serán revelados a socios potenciales junto con una rica lista de paneles y altavoces de nítidos.

Borgonzoni, miembro del gobierno de derecha de Italia y supervisa el departamento de cine del país, es un firme defensor de la industria local. Elogió a Mia como motor de la industria italiana en el mercado global.

Alessandro USAI, quien es presidente de la Asociación de Cine de Pictos de Italia, Anica, subrayó en el prensador de la «capacidad de innovar y anticipar cambios del mercado» del mercado de MIA, así como «refuerza el papel global de Italia como un centro creativo y de producción».

Chiara Sbarigia, presidenta de la APA de la Asociación de Productores de TV de Italia, que fue fundamental en el lanzamiento de MIA hace más de una década, señaló cómo el mercado de Roma desde su inicio «siempre pone a los productores en el centro del evento» que tiene como objetivo conectar «la industria italiana con el mercado internacional».

Como se anunció anteriormente, el mercado este año ha agregado un foro de adaptación de libros, una nueva sección de IA vertical, un enfoque más fuerte en la animación y una sesión con el agente de Hollywood Charles Ferraro, quien es socio de UTA.

La presidenta de la televisión de Sony Pictures, Katherine Pope, estará disponible para presentar un nuevo premio de drama. También haciendo la caminata está Larry Grimaldi, vicepresidente sénior de asuntos creativos y películas originales en Fox Entertainment Studios, y Claire O’Brien, quien es la directora de desarrollo de Universal International Studios de Global Scripted Series, entre otros ejecutivos de estudio estadounidenses.

Los oradores principales incluyen al director ganador de Emmy y Grammy Thom Zimny, un colaborador de Bruce Springsteen de larga data conocido por sus documentales sobre Springsteen, Willie Nelson y Sylvester Stallone. Anna Taganov, directora de contenido y programación de la BBC, entregará otra nota clave.

Como es habitual, las compañías de ventas establecerán puestos en el Palazzo Barberini del centro de Roma, que además de ser la galería de arte antiguo nacional de Italia, es también el centro principal del mercado.

MIA (el acrónimo representa el mercado audiovisual internacional o el mercado audiovisual internacional) está dirigido por Gaia Trident, quien en una entrevista con Variedad subrayó que la ambición del mercado nunca ha sido competir con MIPCOM, que tendrá lugar en Cannes del 13 al 16 de octubre y atrae a más de 10,000 asistentes.

“Creo que en términos de asistencia, Mia ya ha alcanzado números [2,800 participants from 60 countries in 2024] que son adecuados para el tipo de mercado que estamos tratando de crear ”, dijo.

«Todo lo que hacemos en MIA, nuestra exploración y emparejamiento, es lo que nos distingue de otros mercados, incluido MIPCOM. Trabajamos para reunir a productores, distribuidores y proveedores de contenido y ayudar a proyectos relevantes».

