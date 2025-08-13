La amenaza de IA para los trabajadores de oficina es más evidente, ¡el personal del novato para las personas mayores puede verse afectado!

Yakarta, Viva – En la era digital, inteligencia artificial (AI) Se convierten cada vez más en parte de la vida diaria, incluso en el trabajo. En el pasado, se dirigían más temores de automatización a trabajar manual y recurrente, como la fabricación o el cajero.

Pero ahora, la tendencia está cambiando. El trabajo de oficina que requiere pensamiento y habilidades de análisis, o el llamado trabajo cognitivo no rutino, también comenzó a ser amenazado.

Este fenómeno aumenta el término «recuperación de desempleo«O recuperación económica sin recuperación de empleo. Es decir, a pesar de que la economía mejora después de una desaceleración o recesión, el número de empleos no vuelve a la normalidad porque la mayoría ha sido reemplazada por la tecnología.

¿Por qué se amenazan el trabajo de la oficina?



Oficina de trabajadores de oficina

Según Murat Tasci, economista senior de EE. UU. JpmorganLa IA tiene el potencial de reemplazar a la mayoría de los trabajadores de oficina con capacidades cognitivas no rutinas. «El riesgo de desempleo es mucho mayor y la perspectiva de recuperación que es lenta para los trabajadores puede hacer que la posterior disminución en el mercado laboral se vea muy sombrío», escribió Tasci, como se cita Business Insider, Miércoles 13 de agosto de 2025.

Tasci enfatizó que los trabajadores de oficina contribuyeron con aproximadamente el 45% de todo el empleo en el hogar en los Estados Unidos. Cuando este gran grupo se agita, el impacto se sentirá amplio, no solo para las personas, sino también para la economía en general.

Datos alarmantes

El análisis JPMorgan muestra que la tasa de desempleo de los trabajadores cognitivos no rutinas ha excedido los trabajadores de rutina. Los trabajos de rutina, tanto cognitivos, como las ventas como los manuales como los operadores de máquinas, en realidad han experimentado una reducción debido a la automatización.

En las últimas cuatro décadas, el porcentaje de trabajadores en los EE. UU. Que tiene trabajos de rutina cayó de alrededor del 55% a solo el 40%.

«Más importante aún, la pérdida de trabajo de rutina tiene un comportamiento claro del ciclo. A lo largo de la recesión en las últimas cuatro décadas, el tiempo necesario para recuperarse de la pérdida de trabajos en el sector de rutina se está volviendo más larga».

Ahora, la misma tendencia tiene el potencial de ocurrir en el trabajo de oficina que anteriormente se consideraba a salvo de la automatización.

Las señales iniciales comenzaron a aparecer

Aunque la tasa de desempleo de los Estados Unidos en julio de 2025 todavía era relativamente baja en el rango de 4.2%, JPMorgan registró síntomas del debilitamiento del mercado laboral. El crecimiento del empleo en julio está muy por debajo de las estimaciones, mientras que los datos para mayo y junio se revisan con una reducción total de 258,000 empleo.

A nivel individual, los signos se ven en el creciente desempleo entre los nuevos graduados. Muchas posiciones de nivel de entrada ahora son más eficientes por IA, desde el trabajo administrativo hasta el análisis de datos simples.

¿Cómo pueden adaptarse los trabajadores?

La amenaza de la IA al trabajo de la oficina es realmente real, pero eso no significa que no haya salida. Hay varias estrategias que los trabajadores pueden hacer para seguir siendo relevantes:

1.

Aprenda nuevas habilidades que son difíciles de automatizar, como negociaciones, liderazgo y resolución de problemas complejos.

2. Aproveche la IA como herramienta

Comprenda cómo funciona la IA en su campo, luego úsela para aumentar la productividad, no solo verla como un competidor.

3. Diversificación de habilidades

No solo depende de un campo de especialización; Dominar las habilidades cruzadas disciplinarias como la tecnología, el analítico y la comunicación.

4. Construya una red profesional

Las relaciones laborales pueden ayudar a encontrar nuevas oportunidades antes de anunciarse públicamente.

5. Prepare un plan financiero de emergencia

Anticipar la posibilidad de perder un trabajo puede proporcionar espacio para adaptarse.

La transformación de la tecnología es inevitable, pero la historia demuestra que aquellos que quieran adaptarse sobrevivirán. Para los trabajadores de oficinas, la clave es comprender que la capacidad de pensar críticamente, la creatividad y la empatía siguen siendo difíciles de igualar, al menos por ahora.