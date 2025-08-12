La amarga realidad de los ‘nuevos académicos’, dificultad para encontrar un trabajo en medio de un mercado laboral letárgico

Yakarta, Viva – Cada año, miles de estudiantes en los Estados Unidos completaron su educación superior con grandes esperanzas de ingresar al mundo del trabajo y comenzar una carrera brillante. Sin embargo, la realidad que enfrentan a menudo está lejos de las expectativas.

Leer también: Ai puede ser un ángel o un demonio: dependiendo de quién lo controla



Graduarse de Solo ahora se enfrenta a un gran desafío para conseguir un trabajo a tiempo completo, con un desempleo más alto en comparación con la última década.

Este fenómeno está en el centro de atención de analistas y economistas, recordando mercado laboral Para los nuevos graduados realmente experimentaron una disminución significativa desde Pandemi Covid-19. Factores macroeconómicos, cambios de políticas, a avances tecnológicos como la inteligencia artificial (AI) ayudó a complicar la situación.

Leer también: Tiktok despidos de cientos de empleados en Alemania, este importante equipo ha sido reemplazado por ‘Robot’



¿Cuál es exactamente la condición del mercado laboral para los nuevos graduados universitarios en los Estados Unidos? La siguiente es una revisión completa, como se resume de la estrella, lunes 11 de agosto de 2025.

La tasa de desempleo de los nuevos graduados continúa aumentando

Leer también: Este es el salario de un ingeniero profesional que es de tendencia y más buscado este año, ¡la figura es fantástica!



Citando datos oficiales, la tasa de desempleo para los nuevos graduados en los EE. UU. Actualmente alcanza el 5,8%, el número más alto desde noviembre de 2013 si no cuenta 15 meses del período de pandemia Covid-19. Una de las solicitantes de empleo, Rebecca Atkins, se graduó del Departamento de Derecho y Justicia en 2022, y ha presentado más de 250 solicitudes de empleo en los últimos dos años. Sin embargo, todavía no pudo conseguir el trabajo deseado.

No solo la tasa de desempleo es alta, sino que esta situación también es única porque la tasa de desempleo de los nuevos graduados es incluso más alta que la tasa de desempleo nacional que es estable en el rango de 3.5% a 4% después de Pandemi.

Esta condición muestra dificultades especiales para los nuevos graduados que ingresan al mercado laboral, especialmente en los sectores de tecnología, finanzas y negocios que generalmente están donde tienen una carrera.

Mercado laboral débil, el trabajo disminuye hasta el 16%

Según Gusto, una compañía de proveedores de datos de nómina, el reclutamiento de nuevos graduados disminuyó un 16% durante 2025 en comparación con el año anterior. Matthew Martin, economista senior de Oxford Economics, dijo que esta tendencia como resultado de la desaceleración posterior a la pandemia y la incertidumbre económica al comienzo del reinado del presidente Donald Trump.

Además, las vacantes de empleo en el campo de los servicios profesionales y comerciales han caído en más del 40% desde 2021. Martin vincula esta disminución con los efectos del desarrollo de la IA que comenzó a reemplazar varios puestos de nivel de entrada.

Sufrimiento de costos de educación terciaria y deuda estudiantil

Estados Unidos es conocido como un país con costos de educación universitaria muy altos. Tarifas de matrícula promedio eruditos alcanzó US $ 27,673 por año o alrededor de Rp451 millones (tipo de cambio de RP16,300). Por otro lado, el 36.3% de los estudiantes tomaron préstamos federales para financiar su educación, con una deuda promedio de préstamos estudiantiles al graduarse en US $ 29,550 o equivalente a Rp.481 millones.

Esta carga de la deuda es cada vez más onerosa para los nuevos graduados que aún no han conseguido un trabajo permanente. Katie Bremer, una graduada de doble grado en el campo de la ciencia ambiental y la salud pública en 2021, tarda más de un año en conseguir empleos completos fuera de sus campos y aún tiene que trabajar mientras cuidan a los niños para aumentar los ingresos.

Un futuro que aún es difícil y necesita adaptación

Los analistas predicen que es probable que el mercado laboral para nuevos graduados sea más difícil antes de que mejore. Es posible que algunos estudiantes deban considerar elegir una especialización que esté más de acuerdo con las necesidades de mercado que cambian rápidamente.

Las condiciones desafiantes del mercado laboral y los costos de alta educación hacen que los nuevos graduados en los Estados Unidos enfrenten un futuro lleno de incertidumbre. La adaptación, el desarrollo de habilidades y la selección adecuada de las especialidades son una clave importante para que puedan competir y reducir la presión financiera debido a la deuda educativa.