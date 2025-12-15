La amarga lucha del equipo indonesio de Jetski en los SEA Games 2025

VIVA -Tim moto acuática Indonesia logró mantener la tradición de la Medalla de Oro en múltiples eventos de Seagames y juegos asiáticos, incluido el 33º Seagames en Tailandia.

Aero Sutan Aswar es el atleta que ganó la medalla de oro en el evento Endurance Open, un prestigioso evento que está lleno de presión entre los corredores al competir sus habilidades técnicas de carrera en el agua.

Aero lidera con 1.132 puntos, 2 puntos detrás del medallista de plata, Tapatarawat Joesonnusont (1.130), corredor de Tailandia y seguido por Manglicmot Sabino Czariv de Filipinas con 1.096 puntos.

Mientras tanto, Aqsa Sutan Aswar tuvo que conformarse con ganar una medalla de bronce en el evento Runabout Stock. Aqsa debería haber tenido la oportunidad de ganar una medalla de oro en este número, pero desafortunadamente su moto de agua sufrió un incidente inesperado: el motor se paró dos veces en el último lema, lo que hizo que sus puntos bajaran.

El problema del rendimiento de las motos de agua en el equipo de Indonesia es un problema que en realidad es bastante grave porque las motos de agua utilizadas por los atletas son motos de agua alquiladas.

Pattaya (con tarifa de alquiler propio), no su propio jetski de carreras enviado a Tailandia.

Esto provocó que el equipo perdiera el control total sobre el rendimiento de la moto de agua utilizada. Y todo esto sucedió porque no hubo apoyo financiero del Gobierno, incluido el apoyo del Fondo Nacional de Capacitación del Ministerio de Juventud y Deportes, por lo que el entrenamiento en motos de agua tuvo que realizarse de forma independiente.

«Sin embargo, a pesar de todas las limitaciones existentes, todavía podemos mantener los logros deportivos de Indonesia. Esperemos que en el futuro el Gobierno ya no muestre favoritismo en la gestión del desarrollo de los logros deportivos de Indonesia», dijo Fully Aswar, presidente de la IJBA, en su declaración desde Tailandia.

Entonces se puede concluir que la lucha de Tim Moto de agua indonesia En un esfuerzo por ayudar a enorgullecer la bandera roja y blanca en el evento Seagames Tailandia 2025, esta vez es la lucha más difícil porque no hay ningún financiamiento gubernamental.