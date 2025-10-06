La amarga historia de los solicitantes de empleo ha enviado 50 solicitudes pero aún desempleado

Yakarta, Viva – El fenómeno es difícil de encontrar trabajarno solo en su propio país. En Canadá, miles de personas también experimentan las mismas dificultades. Incluso están dispuestos a hacer cola durante horas feria Para tener la oportunidad mano de obra.

Leer también: Los nuevos graduados son difíciles de trabajar, ¿una licenciatura ya no es una garantía?



En Markham, miles de personas se alinearon en el centro comercial Markville. No, no están en línea para comprar la última consola de iPhone o videojuegos. Hacen cola para conseguir un trabajo, buscan ingresos para la vida diaria y cubren las necesidades de los hogares.

Tal feria de trabajo es cada vez más popular en Canadá como una forma para que las empresas encuentren posibles empleados de grandes multitudes. Sin embargo, con una alta tasa de desempleo, el número de personas que se producen supera con creces el número de vacantes disponibles.

Leer también: ¿Qué es el trabajo de la chica perezosa? Las tendencias del trabajo viral que hacen que los genes Z y Millennial estén dispuestos a abandonar la cultura ajetreada



Shawn Raj, de 25 años, es uno de ellos. «Durante el año pasado, envié más de 50 solicitudes», dijo Raj, quien estaba casi desempleado, como se cita CTV NoticiasLunes 6 de octubre de 2025.

«Esto es muy difícil, pero mirando a su alrededor, no estoy solo en esta situación. Mercado laboral Realmente loco en este momento «, dijo

Leer también: ¡Guau! La generación Z se llama «indigno del trabajo», la falta de esta habilidad está en el centro de atención y nbsp;



El propio Raj vino con un precio informal de negocios, con la esperanza de atraer la atención de los reclutadores de compañías como Chatime, Best Buy y Harvey’s. Solo se graduó hace nueve meses con una licenciatura en criminología.

«Hay tanta gente aquí con el título», dijo. «Es difícil incluso conseguir un trabajo con un salario mínimo. La gente dice que estamos demasiado calificados», dijo.

La situación experimentada por Raj no es un solo caso. Muchas personas con experiencia y altos títulos todavía están luchando por conseguir un trabajo.

Telha Yousaf, por ejemplo, logró obtener una posición en la parte delantera de la cola. «Tengo 15 años de experiencia en Human Resources, una maestría en gestión de proyectos, y mi doctorado está casi terminado en el campo de la administración de empresas», dijo. «Estoy muy frustrado pero aún así espero».

Este fenómeno no es nuevo. Un reclutamiento laboral en Hamilton fue viral debido a la cola que rodeaba un bloque de la ciudad. Incluso la feria anual de empleo de CNE atrae a miles de solicitantes de empleo para un trabajo temporal de tiempo.