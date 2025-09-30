La alumna de Disney, Judy Schwab, se une a Uta como director de personas

Judy SchwabUn veterano de recursos humanos de Disney y Apple, se ha unido UTA Como jefe de gente de personas.

«El historial excepcional de Judy en la construcción de equipos de alto rendimiento y liderar a las personas y la cultura la convirtió en la persona ideal para este papel», dijo David Kramer, CEO de UTA. «Su liderazgo, perspicacia y experiencia serán fundamentales a medida que continuamos invirtiendo en el talento de UTA para nuestra próxima fase de crecimiento».

Schwab llega a Uta desde la corta vida de Venu Sports Venture de Warner Bros. Discovery, Fox y Disney, que finalmente se disolvió. Antes de eso, Schwab era un ejecutivo senior de recursos humanos en Apple enfocándose en la división de servicios del gigante tecnológico que alberga Apple TV+, deportes, videos y música.

Schwab estuvo en Disney de 2018 a 2023. Durante ese tiempo, fue parte del equipo ejecutivo que lanzó Disney+, lo que requirió una enorme cantidad de reclutamiento y soporte de recursos humanos a medida que la unidad de transmisión aumentó para alcanzar la escala global a un clip rápido.

En Disney y en otros lugares, Schwab obtuvo experiencia en la gestión de equipos grandes a través de complicadas M&A e OPI.

El nombramiento de Schwab es el último movimiento para reforzar el personal de apoyo corporativo de UTA desde que Kramer tomó las riendas como CEO de la agencia de talentos en junio.