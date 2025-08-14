La alta demanda hace que la sangría sea más larga

Yogyakarta, Viva – Alto interés público en World Atto 1 Hace que el tiempo de la sangría del automóvil eléctrico sea aún más largo. Pt Byd Motor Indonesia reveló que las órdenes que originalmente estaban programadas para enviarse en octubre ahora tienen que esperar hasta diciembre.

El jefe de relaciones públicas y relaciones gubernamentales de PT Byd Motor Indonesia, Luther T. Panjaitan, dijo que durante el Auto Show Internacional de Indonesia (GIIAS) de Gaikindo Indonesia, su partido se comprometió a enviar a partir de octubre. Sin embargo, las solicitudes que saltaron durante la exposición hicieron el cambio de horario.

«Mientras nuestros Giias sean realmente prometedores en octubre. Pero la mitad del medio de Giias ha comenzado a entrar en noviembre, y ahora alguien ha tocado diciembre», dijo a los periodistas en Yogyakarta, Java Central.

A pesar del cambio en el calendario, enfatizó que su grupo aún priorizó la promesa de enviar y mantener la calidad de los servicios. Lutero enfatizó que este proceso también depende de la coordinación con los concesionarios que manejan las relaciones directamente con los consumidores.

«Definitivamente intentaremos tanto como sea posible para poder entregar este vehículo si es hora de que se le dan. Pero también tenemos que mantener el servicio y la calidad del envío», explicó.

Lutero comparó esta situación con el año anterior, cuando la red de ventas de BYD en Indonesia no era tan fuerte como lo es ahora. Según él, ahora la capacidad de los vendedores, la logística y la distribución es mucho mejor, por lo que las empresas están mejor preparadas para anticipar la alta demanda.

«En ese momento, nuestra red de ventas no era lo más posible. El número de vendedores, personal de logística, distribución no era tan buena como ahora. Y también seguimos mejorando, por lo que las cosas no suceden que no esperan el cliente», dijo.

El alto interés en BYD ATTO 1 no puede separarse de la estrategia y especificaciones de precios competitivos que se consideran comparables a los vehículos eléctricos en su clase. Durante Giias 2025, Atto 1 se convirtió en el modelo más dominante en la cabina BYD, que ocupa un área de 3.000 metros cuadrados y proporciona seis unidades para una prueba de manejo.

BYD también proyecta ventas anuales para penetrar de 42 mil a 45 mil unidades, con una contribución significativa de Atto 1. Si se logra el objetivo, se cree que la fábrica BYD en Subang con una capacidad de 150 mil unidades por año se cree que puede satisfacer las necesidades del mercado interno.

Con esta tendencia, se espera que los nuevos consumidores ordenados por Byd Atto 1 comprendan la posibilidad de un tiempo de espera más largo. «Estamos midiendo las expectativas de los clientes, para que todas las partes estén satisfechas con el proceso», dijo.