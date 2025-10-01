La alta ambición de Harry Kane después de Bayern Munich ganó una victoria aplastante en la Liga de Campeones

Siprus, Viva – El atacante Bayern de Múnich Harry Kane Quiero que su equipo continúe generando impulso desde el comienzo de la temporada en la competencia. Campeón de la ligaDespués de la madrugada del miércoles, Bayern obtuvo una gran victoria por 5-1 en casa al equipo de Chipre, PAFOS FC.

En el partido jugado en el estadio Alphamega, Kolossi, que Kane contribuyó con dos goles en los minutos 15 y 34. Raphael Guerrero también contribuyó con un gol en el minuto 20, al igual que Nicolas Jackson con su gol en el minuto 31, y el gol de Michael Olise en el minuto 68. El único objetivo de FAFOS fue registrado por Mislav Orsic en el minuto 45.

«Esta es una buena victoria.

«Hoy logré aprovechar dos oportunidades más. Por supuesto, todos los atacantes quieren seguir jugando y anotando el tercer gol, pero sé que tenemos muchos partidos y entrenadores que quieren mantener a todos los jugadores frescos», continuó Kane, quien fue reemplazado por Sacha Boey en el minuto 64.

Kane también elogió la contribución de Nicolas Jackson. También espera que el delantero de Senegal pueda caber hasta el final de la temporada, para que el Bayern pueda maximizar su potencial.

Mientras tanto, el entrenador Vincent Kompany consideró que los resultados en Chipre no se lograron fácilmente a pesar de que el puntaje parecía convincente.

«Ya sé que Pafos no será fácil (derrotado) en casa. Especialmente en la segunda mitad tenemos que trabajar duro para estabilizar el juego. Después de eso, estamos nuevamente peligrosos. Lo manejamos bien», dijo Kompany.

Hizo hincapié en la creencia completa en las profundidades de su escuadrón.

«Creemos en todos los jugadores que tenemos, por eso lo usamos todo. Todos los logros solo pasan por el trabajo en equipo. Espero que las personas en Chipre vean cómo presionamos y corremos durante todo el juego», dijo.

La victoria en la sede de PAFOS hizo que el Bayern encabezara la clasificación de la Liga de Campeones con seis puntos. Después de esto, Bayern fue el anfitrión del Belga Club, Brugge, el 23 de octubre (hormiga)