El Festival de comedia de Nueva York ha presentado su alineación para el escaparate de los «stand-ups más divertidos de Nueva York», un nuevo giro en una tradición de larga data para encontrar la próxima gran voz en la comedia de pie.

El espectáculo tendrá lugar el miércoles 12 de noviembre a las 7 pm en el lugar del Hard Rock Hotel en Times Square. Los comediantes incluyen: Geoffrey Asmus, Gabby Bryan, Jason Choi, Rocky Dale Davis, Lev Fer, Ontonio Kareem, Jaye McBride, Amber Singletary, Maddy Smith y Joe Zimmerman.

Durante 16 años, el evento fue una competencia en la que los cómics lucharon para ganar el título de «Stand-up más divertido de Nueva York». Los artistas anteriores incluyen a Nate Bargatze, Michael Che, Tim Dillon, Josh Johnson y Ricky Velez. Ahora en su 17º año, el evento funcionará más como un escaparate de talento cómico en ascenso.

«Este próximo capítulo para 'El stand-up más divertido de Nueva York' es increíblemente emocionante, no solo para los comediantes, sino para los fanáticos y la industria, y estamos encantados de asociarnos con los hilos», dijo Caroline Hirsch, fundadora y propietaria del Festival de la Comedia de Nueva York. «Hemos visto cómo Horths ha despegado, más de 350 millones de personas lo usan cada mes, y está incendiando en los círculos de comedia y creadores. Se ha convertido en un espacio donde los comediantes pueden ser crudos, espontáneos y hilarantes. Estamos orgullosos de asociarnos con Threads para amplificar estas voces ascendentes y ayudarlos a conectarse con nuevos fanáticos y futuros colaboradores.

El festival de comedia de Nueva York de este año está encabezado por el sótano, Hannah Berner, Michael Blackson, Louis CK, Margaret Cho, Alex Edelman, Chris Fleming, Pete Holmes, Morgan Jay, Ismo, Ryan Long, Nurse John, Yohay Spoder, «Strangers con Candy» con Stephen Colbert, Paul Dinello y Amy Sedaris y Strangers.