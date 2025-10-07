La alineación de los titulares ‘Rage’ de Xavier Dolan en el mercado MIA de Roma

Nuevos proyectos del cineasta canadiense Xavier Dolan («Mommy», «Es solo el fin del mundo»), el artista conceptual de Marvel y Disney Andrew Leung («Mulan», «Black Panther: Wakanda Forever») y la animadora y directora francesa Eléa Gobbe-Mévellec («The Swallows of Kabul») se encuentran entre los proyectos que toman el escenario central en este año Mercado de MIAque se ejecuta del 6 al 10 de octubre en Roma.

Más de 100 series y formatos internacionales de televisión, animación, largometrajes y documentales en varias etapas del ciclo de producción se lanzarán a cientos de ejecutivos principales esta semana en la eterna ciudad, lo que subraya la creciente influencia del evento boutique previo a MIPCOM.

Hablando con Variedad en la víspera De la edición de este año, la cabeza de Mia Gaia Tridente enfatizó el «trabajo meticuloso» realizado por su equipo curatorial para identificar proyectos listos para el mercado y «reunir a productores, distribuidores y proveedores de contenido y ayudar a proyectos relevantes».

«Generamos acuerdos y, por lo tanto, servimos como una verdadera piedra angular de la industria», dijo Tridente. «Los títulos que participan en Mia no desaparecen en el aire, la mayoría de ellos finalmente encuentran su camino [into the market]. Esto también es gracias a un equipo que claramente se cura y desarrolla proyectos y un programa que está alineado con las necesidades y demandas del mercado «.

Encabezando el influyente Strand de drama del mercado de MIA, que cuenta con 15 proyectos de 12 países, es la serie francesa «Rage», dirigida por Xavier Dolan, que traza el ascenso del movimiento Skinhead en la década de 1980 en París. Creado por Anaïs Topla y Mathieu Gouny y producido por la producción de Madelon de París de Manon Robillot y Laetitia Quentin de Gromard, el espectáculo se presenta como una «serie audaz y elegante que se puede experimentar en muchos niveles» al tiempo que combina la «acción espectacular con profundidad emocional». La serie de seis episodios, actualmente en desarrollo temprano, será escrita por Topla, Gouny y Marc Herpoux.

Otros destacados de drama incluyen «Retiro de escritores», producido por Blackbox Multimedia del Reino Unido («La ex esposa», «Educación en el hogar») y escrita y creada por Lindsay Shapero («Palacio de Invierno»), que sigue la investigación sobre la misteriosa desaparición de un invitado en un lujoso retiro en España. De los productores de «Blood» con sede en Dublín, las imágenes inadecuadas y las películas canadienses de Shingle Shaftesbury llegan «The Roaring Banshees», una adaptación de la exitosa obra de John Morton y Peter McGann que sigue a una banda de regletes irlandeses femeninos que se encuentran persiguiendo una vida de crimen en 1920s Chicago.

Mientras tanto, «Red Light Empire», del grupo de producción holandés Lemming Film, cuenta la historia de un huérfano del Holocausto decidido a construir un imperio en el distrito de luz roja de Amsterdam. La serie está dirigida por Tim Oliehoek y escrita por Michael Leendertse y Sarah Offringa. Producción griega Faliro House también estará en Roma para presentar «Aïnta!», Una historia de trapos a riqueza sobre un inmigrante ghanés griego de segunda generación persiguiendo sus sueños para convertirse en una estrella de rap. La serie es creada por Kevin Zans Ansong, mejor conocida como el rapero griego ghanés Negros Tou Moria, junto con Stavros Pamballis y Andreas Zoupanos Kritikos.

Entre las siete largometrajes y nueve series seleccionadas para lanzar en el Strand Animation de Mia se encuentra «Ancient China of Mars», una serie de dramas de ciencia ficción del cineasta y animador de Los Ángeles Andrew Leung, el artista conceptual detrás de «Mulan» de Disney y «Black Panther: Wakanda» de Marvel. Producido por Snarky Elephant Productions, el espectáculo es una exploración poco convencional pero oportuna de la experiencia inmigrante, contada a través de la lente de una familia china que dirige un restaurante que fallan en una estación espacial orbitando a Marte. La serie ofrece una metáfora puntiaguda de cómo «el sueño americano en estos días se siente cada vez más como una fantasía», según Leung.

Otro título anticipado es «The Northern Star», de la animadora y directora francesa Eléa Gobbe-Mévellec, cuya característica de debut «The Swallows of Kabul» se estrenó en la Sección de Cerreza del Festival de Cine de Cannes de Cannes en 2019. Creado con Milada Tesitelova, la película sigue a un Refugado de 17 años de 17 años que escapa a Seoul, ofreciendo una «Historia Política, Arte y Humana de Jóvenes, de una jóvenes humanos. Coreas «, según Gobbe-Mévellec.

Otros títulos en una alineación de animación cargada incluyen «Argonauts», una serie adulta, ciencia ficción y aventura de acción creada por Simon Duric, el cocreador, coguionista y productor ejecutivo de la serie de Netflix «The Innocents», protagonizada por Guy Pearce. Producido por Echo Lake Entertainment y el equipo de Irlanda del Norte Alt Animation, la serie ofrece un giro futurista en el mito griego de Jason y los Argonautas. También se está lanzando esta semana «The Rejects», una serie de 10 episodios creada por John McEwan-Whyte y Julie Bower, que sigue a un equipo de los compañeros más ignorados de la historia mientras intentan salvar al mundo. Es producido por el estudio de animación ganador del productor de «Rick & Morty» de «Rick & Morty», el estudio de animación escocés de McEwan-Whyte, Bonnie y Braw.

Los destacados entre los 12 largometrajes que suben al escenario en Roma incluyen «Fugue», del galardonado cineasta irlandés Ivan Kavanaugh («Never Grow Old») y el atuendo de producción de género con sede en Dublín Fantastic Films, que se cuenta con una historia inquietante de una posesión de posesión, sacrificio y regreso eternal contado a través de las lentes de un sintonizador de piano para tomar una casa remota en una casa remota durante una tormenta brutal. De la clínica de cine de la potencia egipcia viene «Draft Zero», un debut característico de Ahmed El Zoghby, que sigue a un cineasta con dificultades en El Cairo que comienza a documentar la historia de una familia de refugiados para salvar su vida desmoronada.

Otra directora de primera vez, Tatiana Delaunay de Noruega, presentará «Summer of Jesus», que sigue el regreso de un activista ambiental lleno de culpa a sus raíces italianas, donde lidia con amor, dolor y enfrentamientos culturales. La película es producida por el peso pesado noruego Thomas Robsahm, a quien se le atribuye más de 50 películas, incluida la doble «La peor persona del mundo» nominada al Oscar de Joachim Trier.

Documentary highlights at the MIA Market include “The Lawyer,” from director Maciej Bochniak and Polish production powerhouse Madants (“High Life,” “The Silent Twins”), a feature film about a brilliant young Kenyan lawyer who finds the tables turned when he comes under investigation, and “Building Venice,” a documentary series about the hidden side of the iconic Italian city, from director Katia Bernardi and the team behind the Warner Bros. Discovery Action-Doc Series «Extreme Mountain Carpenters».

Los premios se entregarán en la conclusión del mercado de MIA el 10 de octubre, entre ellos el Premio de Televisión de Sony Pictures, que se presentará por primera vez este año. El premio honrará el mejor proyecto de drama seleccionado del Mercado de Co-Production de MIA Drama y Foro de Pitching, según lo elegido por un jurado de Sony Pictures Television.

El mercado MIA de Roma se ejecuta del 6 al 10 de octubre.