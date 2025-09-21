La alfombra roja de Doc Red de Disney ‘Lilith Fair’ en medio de la controversia de Kimmel

ABC News Studios ha cancelado la alfombra roja en el estreno de Los Ángeles del domingo de su documental «Lilith Fair: Construir un misterio – La historia no contada «.

«Tenga en cuenta que este evento ya no organizará una alfombra roja», dice un correo electrónico enviado a los miembros de la prensa la madrugada del sábado. «Apreciamos su disposición a asistir y disculparse por cualquier inconveniente que esto pueda causar».

No se dio ninguna razón para el cambio abrupto, pero los planes de retroceso escalados vienen en medio de la controversia que rodea DisneyLa decisión de suspender Jimmy Kimmel En medio de amenazas de la FCC y una campaña contra el anfitrión impulsado por los medios de derecha.

La alfombra roja de «Lilith Fair» llegó solo 24 horas después de que se enviaran correos electrónicos de confirmación a periodistas y fotógrafos para cubrir el evento, que habría incluido Sarah McLachlan, Joya y Mýa caminando por la alfombra y al director Aliado Pankiw.

La proyección de estreno y las actuaciones sorpresa aún se llevarán a cabo en el Ford en Hollywood a las 6 p.m.

El anfitrión no ha hecho ningún comentario público desde «Jimmy Kimmel Live!» fue sacado de su ranura regular de las 11:35 pm el 17 de septiembre, y Disney solo dijo que el programa estaría fuera de su horario «indefinidamente» después de uno de los mayores propietarios de las estaciones de televisión en los Estados Unidos, Nexstardijo que tenía la intención de evitar las transmisiones del programa siguientes comentarios que el anfitrión hizo en relación con Trump y el asesinato de activista conservador Charlie Kirk. SinclairOtro propietario de la gran estación, dijo que también estaba sacando a Kimmel de sus estaciones.

ABC News Studios lanzó «Lilith Fair» en Hulu y Hulu en Disney+ en los Estados Unidos y Disney+ internacionalmente el domingo.

La reacción violenta en la comunidad creativa a la suspensión de Kimmel ha estado creciendo. Las celebridades y los políticos han estado sonando públicamente. Más recientemente, Marvel Star Mark Ruffalo Represionó un informe sobre hilos que afirma que las acciones de Disney cayeron un 7% después de que ABC se adelantó a «¡Jimmy Kimmel Live!» y escribió: «Va a ir mucho más lejos si cancelan su programa. Disney no quiere ser los que rompieron a Estados Unidos». (La caída fue en realidad el 1% el jueves y el 0,95% el viernes).

Compañero mcu-er Kathryn Hahn También pesó el 20 de septiembre. La estrella de «Agatha todo el tiempo» publicó un Historia en Instagram Mostrando su anfitrión y como invitado en «Jimmy Kimmel». Junto con un emoji vomitar, ella escribió: «#Freespeech #JimmyKimmellive».

Las redes sociales también se han inundado con los usuarios de Hulu y Disney+ publicando que han cancelado sus suscripciones a los servicios de transmisión.

Ex CEO de Disney Michael Eisner También llevó a la empresa a la tarea.

«¿Dónde se ha ido todo el liderazgo?» Eisner escribió el viernes en un correo sobre X. «Si no fuera por los presidentes universitarios, los socios de gestión de la firma de abogados y los directores ejecutivos corporativos que se enfrentan a los matones, ¿quién dará un paso adelante para la Primera Enmienda?»

Eisner continuó, «la» suspensión indefinida «de Jimmy Kimmel inmediatamente después del presidente de la amenaza agresiva pero hueca de la FCC de la compañía de Disney es otro ejemplo de intimidación fuera de control.

Los anfitriones nocturnos de Kimmel Jon Stewart, Seth Meyers y Jimmy Fallon han expresado su apoyo durante los monólogos de apertura de su programa.

Presidente Donald Trump es inquebrantable en su respaldo de Presidente de la FCC Brendan Carr.

«Cuando tienes una red y tienes espectáculos nocturnos, y todo lo que hacen es golpear a Trump», dijo Trump el 18 de septiembre. «Tienen licencia. No se les permite hacer eso. Son un brazo del Partido Demócrata».

En declaraciones a los periodistas en Air Force One, el presidente también se quejó de que el 97% de la cobertura de noticias de transmisión es «en mi contra».

«Solo me dan mala prensa», dijo. «Están recibiendo una licencia. Creo que tal vez su licencia debería ser quitada. Dará que Brendan Carr. Creo que Brendan Carr es sobresaliente. Es un patriota. Él ama a nuestro país y es un tipo duro. Así que veremos».

El Doc «Lilith Fair» fue encargado por CBC y producido por Y recaerNo es una compañía de producción real e imágenes de elevación para ABC News Studios, y presentada por White Horse Pictures en asociación con la revista Epic.

En su revisión del doc, VariedadChris Willman escribió que «ofrece una mirada absorbente de por qué los festivales femeninos liderados por Sarah McLachlan de la década de 1990 se sintieron revolucionarios».