La alfabetización de comercio de energía es la clave para fortalecer el mercado de futuros indonesios

Yakarta, Viva – Las fluctuaciones en los precios mundiales del petróleo no solo tienen un impacto en el sector energíapero también afecta la estabilidad de la economía global.

En este contexto, alfabetismo El comercio energético se considera importante para fortalecer la comprensión de los participantes del mercado en Indonesia al tiempo que apoya el desarrollo de la industria nacional de futuros.

Relacionado con esto, PT Bursa Berjangkan Yakarta (Jakarta Futures Exchange/JFX) junto con Pt Kleiring Berjangka Jakarta (PT KBI) celebró un mini seminario de futuros de petróleo crudo Brent en el Orchardz Industri Hotel, Jakarta.

La actividad conlleva el tema «Fueling Bufes: Mastering Brent Crude Oil Trading» y presenta a James Brodie, jefe de aprendizaje y desarrollo de Onyx Capital Group, Londres, como el orador principal.

La directora del presidente de JFX, Yazid Kanca Surya, dijo que a través del seminario, su partido quería proporcionar una comprensión integral de las oportunidades y estrategias para el uso de productos de futuros de petróleo crudo Brent, así como abrir un acceso más amplio para los actores del mercado nacional a los instrumentos globales líquidos.

«La fuerte alfabetización con respecto a la dinámica del mercado de derivados del petróleo crudo global, especialmente Brent Cude Oil, es una opción importante para que las empresas puedan participar», dijo el presidente presidente de PT KBI, Budi Susanto, como se cita de un comunicado de prensa, el martes 2 de septiembre de 2025.

Además, cabeza BappeBTiTirta Karma Senjaya también agradeció. «Una buena alfabetización es la base de un mercado saludable e inclusivo», dijo.

Según él, el paso proactivo de JFX y KBI está en línea con la visión de BappeBebti para crear un ecosistema comercial de futuros que sea avanzado, la integridad y que todos los actores comerciales puedan basarse.

A través de esta actividad, JFX y KBI enfatizaron la importancia de la educación con respecto al comercio de futuros de energía, incluido el futuro de Brent Crude Oil, para aumentar la participación activa de los actores de la comunidad y la industria. Se espera que estos esfuerzos fortalezcan el papel de Indonesia en el mercado internacional de productos básicos y creen un mercado de futuros transparente y competitivo.