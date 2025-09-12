La «alarma temprana», los participantes de Jkn cogieron una vida saludable

VIVA – BPJS Salud Confirma cada vez más su compromiso para fortalecer la cultura de la prevención en la comunidad a través de las políticas Evaluación del historial médico (SRK) para los participantes del Programa Nacional de Seguro de Salud (Jkn). A partir de septiembre – octubre de 2025, los participantes deben evaluar antes de acceder a los servicios en el centro de salud de primer nivel (FKTP) como Puskesmas, Clinic y Mandiri Doctor Practice.

Leer también: North Sumatra ganó el título prioritario de UHC, más rápido que el objetivo de Bobby Nasution pidiendo el servicio óptimo de UHC que el público recibirá



SRK es una parte importante de la estrategia de detección temprana del riesgo de enfermedad. Los participantes de JKN pueden hacer SRK en cualquier momento, incluso cuando no se tratan. Los participantes solo necesitan completar un cuestionario breve con respecto a la historia de la autodilitud, la familia y el estilo de vida. El relleno se puede hacer fácilmente a través de aplicaciones móviles JKN, sitios web de salud BPJS, servicios de WhatsApp (Pandawa) o directamente asistido por oficiales de Puskesmas, clínicas y práctica del médico de Mandiri. Para los participantes que han descargado la aplicación móvil JKN, aparecerá una notificación de detección o los participantes pueden ser proactivos, seleccionando inmediatamente la función de detección del historial médico.

Jefe de Relaciones Públicas BPJS Health, Rizzky Anugerah, enfatizó que el examen es un paso fundamental para mantener la calidad de vida de los participantes.

Leer también: Antes del tratamiento, asegúrese de que el estado JKN siempre esté activo



«La cultura de la prevención debe ser una base en el programa JKN. Con la detección, los participantes no solo esperan una enfermedad, sino que tienen la oportunidad de reconocer el potencial de la enfermedad antes, para que puedan intervenir desde el principio», dijo.

Además, Rizzky explicó que los beneficios de la detección no solo para los participantes, sino también para los médicos y los centros de salud.

Leer también: Con el programa JKN, Dewi disfruta de un cómodo cuidado dental



«Para los participantes, la detección significa un acceso más rápido al servicio, las condiciones de salud se entienden mejor y se puede prevenir el riesgo de enfermedad desde el principio. Para los centros de salud, la detección ayuda a mapear la enfermedad y permitir un tratamiento médico más apropiado. De esa manera, la gestión puede ser más medible y el riesgo de complicaciones puede minimizarse», agregó.

A través de SRK, los participantes pueden descubrir los riesgos potenciales de diversas enfermedades, incluida la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión, el accidente cerebrovascular, la cardiopatía isquémica, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, la anemia de las mujeres jóvenes, la tuberculosis, la enfermedad pulmonar crónica (COPD), el cáncer de pulmón, la hepatitis B y C, Thalasemia y el cáncer intestino.

Los datos de evaluación en 2024 muestran que más de 45 millones de participantes de JKN han llevado a cabo la detección de salud. Los resultados de la detección temprana permiten a FKTP determinar inmediatamente los procedimientos médicos necesarios para que la condición de los participantes se maneje más rápido o prevenir complicaciones de la enfermedad.

Rizzky explicó que SRK no era solo actividades administrativas, sino un medio importante para crear conciencia pública. Al conocer las condiciones de salud desde el principio, se espera que los participantes estén más preocupados por mantener un estilo de vida saludable, desde regular la dieta, aumentar la actividad física, hasta reducir los factores de riesgo como el fumar o los patrones de sueño irregulares.

«A través de la detección, podemos reflexionar sobre nuestras propias condiciones de salud. A partir de ahí, crecerá la conciencia para proteger mejor el cuerpo, regular los patrones de alimentación y vivir una vida más saludable. Este es el objetivo principal de la transformación del servicio del programa JKN, que es crear una sociedad que no solo se recupere de una enfermedad, sino también más saludable desde el principio», dijo Rizzky.

Por lo tanto, para optimizar los esfuerzos promotivos preventivos y aumentar la conciencia relacionada con SKR, Rizzky invita a los participantes a hacer SKR de manera rutinaria una vez al año y para que FKTP pueda aumentar el número de servicios de detección para los participantes registrados en su FKTP.

Rizzky espera que con esta obligación anual de detección, tanto BPJS de salud, participantes e instalaciones de salud puedan construir conjuntamente ecosistemas de servicios de programas JKN que sean más promotivos y preventivos (prevención).