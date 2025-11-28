La agresión hacia quienes hacen su trabajo es pura descortesía







Una mujer que llegó al santacruz El patio de remolque del Departamento de Tráfico para recuperar su automóvil supuestamente se lo llevó sin pagar los cargos de remolque y sin estacionamiento, y casi atropella a dos agentes en el proceso recientemente, según nuestro informe. Se ha registrado una FIR por conducción imprudente, poner en peligro al personal policial y obstruir el trabajo gubernamental.

Se encontró un Kia Sonet rojo estacionado en una zona de prohibido estacionar cerca de PH Medical en Juhu Tara Road. A pesar de los repetidos anuncios por megáfono del jefe de policía, nadie respondió y el vehículo fue remolcado al patio. Un e-chalan se hizo la entrada.

Una mujer llegó al patio de remolque y comenzó a gritarle al personal de remolque y al agente, exigiendo que le devolvieran su vehículo. Luego entró en el Kia Sonet e intentó salir. Cuando la detuvieron y le dijeron que primero completara los trámites y pagara los cargos, supuestamente aceleró el auto hacia un dúo. Ambos tuvieron que hacerse a un lado para evitar ser golpeados.

Este es un incidente impactante y esta mujer debe enfrentar la ley. Este es también un caso extremo de no aceptar que uno ha violado la ley y, en consecuencia, su vehículo ha sido remolcado. Vemos que los propietarios de automóviles y el personal de remolque tienen intercambios extremadamente agresivos en la carretera y también han escuchado en las estaciones. Al igual que la furia al volante, existe algo que se llama víctima de la furia del remolque. Se ha visto a personas, sobre todo, correr detrás de un vehículo tractor que llevaba su bicicleta. A veces estallan discusiones en el propio lugar de remolque. Estos se intensifican peligrosamente y amenazan con volverse físicos, y esto también ha sucedido en ocasiones. Hace un par de años, una mujer enojada abofeteó y golpeó a un agente de policía con su calzado después de que una grúa llevara su coche a la comisaría.

La conducta correcta es dialogar, pagar y luego presentar una denuncia cuando uno está seguro de que ha sido agraviado. La violencia es inaceptable.





Fuente