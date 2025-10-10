La agradable comedia de divorcio de Bradley Cooper

Las dos primeras películas dirigidas por Bradley Cooper reveló un par de cosas clave sobre él. Lo más esencial es que es un cineasta nato, no sólo bueno sino excelente. La otra cosa que revelaron es que Bradley Cooper, a pesar de toda su inteligencia y humanidad, es una criatura consumada del mundo del espectáculo. Su fascinante remake de 2018 de “Ha nacido una estrella” estaba inmersa en la industria del entretenimiento (rock de arena, videos de dance-pop, los Grammy), y parte del poder de la película residía en la autenticidad granular con la que retrataba esos mundos. Para «Maestro,» La inquietante película biográfica de Leonard Bernstein de Cooper, contaba la historia de un músico clásico que fue bautizado en el centro de atención; El hecho de que tuviera que mantener su vida privada fuera del escenario sólo puso de relieve el brillo luminoso de su celebridad.

Después de esas dos visiones de la vida interior de alto mantenimiento de los artistas/animadores, “¿Está esto encendido?”, la tercera incursión de Cooper como director (se estrena esta noche en el Festival de Cine de Nueva York), se presenta como un cambio de ritmo deliberadamente desaliñado y casual. Es una historia de separación matrimonial y divorcio inminente, filmada con un estilo voyerista y fluido, y trata sobre dos personas que se supone que son lo suficientemente comunes como para representarnos a todos.

Alex y Tess Novak (Will Arnett y Laura Dern) han estado casados ​​durante 20 años. Viven en una hermosa casa antigua en los suburbios de Nueva York, donde tienen dos hijos, ambos de 10 años (son «gemelos irlandeses», como explica Alex). Alex trabaja “en finanzas”, que es la descripción más detallada de su trabajo que jamás hayamos escuchado; Nunca lo vemos en el trabajo (lo cual es extraño para un personaje que está en finanzas, dado que el trabajo es prácticamente todo lo que hacen, pero no importa). Tess es una ama de casa, aunque con un pasado de gran poder que cobra gran importancia.

La película comienza con los dos tratando de encontrar el momento adecuado para decirles a sus hijos que se están separando. Allá es No hay un momento adecuado, y las primeras escenas tratan sobre pasos torpes y la vacilación de nuevos roles incómodos. Alex se muda a un departamento en West Village, un lugar estéril que apenas logra amueblar, aunque en términos de alojamiento para divorcios no parece exactamente barato. Para marcar su nueva vida, Alex compra una camioneta VW azul y blanca, que viaja de un lado a otro entre la ciudad y los suburbios; También invita a sus hijos a quedarse con él. La crianza compartida parece transcurrir razonablemente bien, con un mínimo de rencor.

Pero hay un comodín en juego en el mundo del espectáculo. En su primera noche solo en la ciudad, Alex deambula por el Village e intenta tomar una copa en el Olive Tree Café, el lugar legendario en MacDougal Street que está adjunto a Comedy Cellar (que está en el piso de abajo). Hay un cargo de entrada de $15, para el cual Alex no tiene dinero, así que para entrar gratis acepta hacer un set de comedia con micrófono abierto. Nosotros, en la audiencia, lo hacemos de una manera que resulta fácil, aunque tal vez demasiado fácil. Will Arnett, después de todo, es un comediante, y cuando Alex llega por primera vez allí, mirando el negro vacío de una audiencia, realmente no tenemos la sensación de que se trata de un «tipo de finanzas» que de repente se ha convertido en el centro de atención existencial del stand-up. Luciendo confiado y relajado, comienza a hablar sobre su situación de divorcio y, a pesar de un par de momentos de silencio, dice algunas buenas líneas al respecto. Se desliza hacia la zona de pie sin mucho problema.

Por otra parte, la película proporciona un contexto para eso. En el club, Alex está rodeado de otros comediantes, como por supuesto lo estaría, pero no se trata simplemente de «Oh, esto es lo que sucede en un club de comedia». Los otros actos que vemos son todos cómicos personales y confesionales (interpretados por comediantes reales como Jordan Jensen, Chloe Radcliffe, Reggie Conquest y Dave Attell), que hacen bromas al contar sus vidas en el escenario. Que esto se haya convertido en la nueva normalidad en la comedia es el legado de muchos grandes artistas de monólogos, desde Richard Pryor hasta Sarah Silverman, pero también dice algo sobre nuestra cultura terapéutica de demasiada información. Así como el ascenso de “American Idol” marcó la transición a un mundo donde todos, al parecer (o, al menos, muchísimas más personas que antes), sabían cantar, “¿Is This Thing On?” se desarrolla en una sociedad donde la democratización del stand-up ha extendido el impulso de la comedia por todas partes.

Ahora es lo que la gente hacer. Se paran frente a una multitud para burlarse de sí mismos, atacar a sus ex y enemigos y convertir sus historias más íntimas en risas. Y tal vez por eso «¿Está encendida esta cosa?» no se siente tan “adentro” en su presentación del mundo del stand-up-commedia. No es una visión tan incisiva de lo que sucede en los clubes de comedia como la que evoca la brillante “Don’t Think Twice” (2016) de Mike Birbiglia. Por otra parte, Alex no está tratando de “triunfar” como stand-up. Está usando la noche de micrófono abierto como terapia, y no se le da mal; simplemente está lo suficientemente bien como para generar algunas risas de reconocimiento y evitar avergonzarse.

Ciertamente podemos comprar todo esto. Cooper, que escribió el guión con Arnett y Mark Chappell, basó la película en la vida de un representante farmacéutico británico llamado John Bishop, cuya aventura de separación matrimonial con un monólogo era una historia de la que Will Arnett había oído hablar. Pero aunque no necesariamente pone en peligro la credibilidad, la trama de comedia de “Is This Thing On?” transforma una historia de matrimonio en una especie de cuento de hadas del mundo del espectáculo de la vida real. Alex, después de que su matrimonio se haya desintegrado, siente que lo ha perdido todo, y el stand-up le ofrece un salvavidas: una forma de salvarse a sí mismo y tal vez de salvar otras cosas también.

Es una película observadora, agridulce y muy fácil de ver, pero tiene una suavidad interior, una cualidad ligeramente complaciente. Will Arnett, que tiene la apariencia y el comportamiento de un Michael Keaton menos enérgico, es un actor bastante agradable en un sentido un poco deprimido, pero ha trabajado mucho en comedias de situación y se nota. En “Is This Thing On?”, Arnett parece, en esencia, interpretar a Alex como un padre de comedia: mordaz pero benigno, perdido en su aturdimiento de interés propio, con una cualidad esencial de inofensividad que es lo opuesto al peligro de una estrella de cine.

Laura Dern, tan brillante abogada de divorcios en “Marriage Story”, aquí confiere a Tess una agudeza que nunca se aleja demasiado de la tristeza. Recogemos la idea de que la separación ha sido impulsada por ella, pero el sentimiento de arrepentimiento de Tess se cierne sobre la película, especialmente cuando se completa su historia de fondo: ella era miembro del equipo olímpico de voleibol de EE. UU. (una atleta estrella; hay ese indicio de que el mundo del espectáculo asoma la cabeza nuevamente), y ahora está decidida a volver a sus raíces atléticas convirtiéndose en entrenadora. Se junta con Laird (Peyton Manning), quien puede conectarla con ese mundo, y en uno de esos-sabemos-que-es-sólo-una-película-pero-vamos-¡vamos! Coincidencias, su bebida, que se transforma en una cita, los lleva a un club de comedia cercano… ¡donde resulta que Alex está actuando! Ella escucha su retrato sin filtros de sus disputas matrimoniales y su vida sexual, resumido en un monólogo de cinco minutos. ¡Pero está bien! Es esencialmente la versión cinematográfica de la terapia de pareja.

Cooper tiene instintos infalibles para el mundo del espectáculo. Rodea a Alex y Tess con amigos y parientes, como el hermano tonto y actor de teatro de segunda categoría de Alex, Balls (interpretado por Cooper con una sonrisa cursi bajo una variedad de vello facial), y su esposa, Christine (Andra Day), quien expresa una gran dosis de justa hostilidad hacia los hombres para que Tess no tenga que hacerlo, junto con algunos amigos, interpretados por personajes como Sean Hayes y Scott Icenogle, parloteando de fondo. Como padres de Alex, Christine Ebersole y Ciarán Hinds son el cartel de la película que agrada al público sobre lo que es incluso un matrimonio feliz: afecto y empatía, claro, pero también dos personas que han acordado tolerarse más el uno al otro que lo que no toleran.

Hay cosas mucho peores que un cineasta talentoso podría ofrecer al público hoy en día que una comedia de divorcio para sentirse bien. Sin embargo, «¿Está esto encendido?» es una película menor que amortigua la agonía de una separación matrimonial de maneras que pueden parecer como si estuviera tomando atajos. Alex y Tess son lo suficientemente acomodados como para tener una separación muy elegante, su desconexión depende más de malentendidos que de ira, y aunque se supone que Alex trabaja como cómico, la verdad es que casi no parece hacer nada. pero comedia en vivo. De manera divertida, la película trata incluso el matrimonio como una forma de mundo del espectáculo. Dice que una vez que los demonios han sido reconocidos, el espectáculo debe continuar.