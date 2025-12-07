La Agencia Geológica solicita la reubicación total de los residentes afectados por el deslizamiento de tierra de Arjasari Bandung

Bandung, VIVA – Agencia Geológica El Ministerio de Energía y Recursos Minerales recomienda reubicación total de edificios afectados por residentes en el distrito de Arjasari, Regencia de Bandungtras la identificación de movimientos del suelo de tipo «rotacional» que tienen un alto potencial para desencadenar corrimiento de tierras seguimiento en la zona del Monte Sinapeul.

Lea también: Comprobando el estado de Aceh, Prabowo: muchos campos de arroz están dañados y las represas se han roto



Esta firme declaración respondió al desastre del movimiento de tierras ocurrido el viernes (12/5) por la tarde en la aldea de Wargaluyu, que provocó que tres residentes fueran enterrados, un herido y otras 400 personas obligadas a huir.

«Los edificios o casas de residentes afectados por movimientos de tierra o dañados por deslizamientos de tierra deben ser reubicados en áreas seguras. Porque estas áreas todavía tienen el potencial de movimientos de tierra posteriores», dijo la jefa interina de la Agencia Geológica Lana Saria en un comunicado en Bandung, el domingo 7 de diciembre de 2025.

Lea también: El número de muertos por las inundaciones en Sri Lanka llega a 618 personas



Lana reveló que, según el análisis geológico, este incidente no fue solo un deslizamiento de tierra ordinario, sino más bien un tipo rotacional, es decir, el movimiento de una masa de suelo en rotación en un plano de deslizamiento cóncavo, que fue exacerbado por la condición del suelo meteorizado suelto y anidado.

Técnicamente, la ubicación del desastre en las coordenadas 7.037935 LS está compuesta por rocas andesitas Waringin-Bedil y Malabar que consisten en lava y brechas intercaladas.

Lea también: El Gobernador Dice Que La Respuesta De Emergencia Al Desastre De Sumatra Occidental Tiene Potencial De Ampliarse, Esta Es La Razón



«Esta condición se ve exacerbada por un sistema de drenaje superficial deficiente, por lo que el agua se acumula en áreas donde se produce movimiento de tierra, además de las altas precipitaciones durante un largo período», dijo.

La Agencia Geológica confirmó que, según el mapa de pronóstico de áreas de ocurrencia de movimientos terrestres de diciembre de 2025, el área de Arjasari está efectivamente incluida en la zona de vulnerabilidad media.

Este estado, dijo Lana, indica que el área tiene potencial de movimiento del suelo si las precipitaciones son superiores a lo normal, especialmente en áreas que bordean valles de ríos, escarpes o acantilados de carreteras que experimentan problemas de estabilidad de pendientes.

Por lo tanto, la Agencia Geológica también emitió una fuerte advertencia al equipo conjunto SAR para que lleve a cabo esfuerzos para evacuar a las víctimas que aún están desaparecidas.

«La manipulación de deslizamientos de tierra y la búsqueda de víctimas enterradas deben prestar atención al clima. No lo hagas durante y después de fuertes lluvias, porque esta pendiente pronunciada sigue siendo muy inestable y podría abrumar a los agentes», dijo.

Como medida de mitigación a largo plazo posterior a la reubicación, la Agencia Geológica recomienda construir terrazas y plantar vegetación de raíces fuertes desde la parte inferior hasta la mitad de la pendiente para unir la estructura del suelo que se daña fácilmente con el agua. (hormiga)