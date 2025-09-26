La Agencia de Transporte de DKI reveló la razón por la que Sule fue multado cuando llevaba un coche de recolección de cabina doble

Yakarta, Viva – Jefe de la Agencia de Transporte (Lavabo) DKI JAKARTA SYAFRIN LIPUTO explicó la razón de la desaparición del comediante Entis Sutisna alias Sula que fue anotado en la operación de Lintas Jaya.

Según él, la desaparición se llevó a cabo porque Sule no pudo mostrar el libro de pruebas periódico que utilizó.

Syafrin también se aseguró de que la desaparición del comediante estuviera de acuerdo con el procedimiento operativo estándar (SOP) de los oficiales en el campo.

«El proceso de desaparición llevado a cabo está de acuerdo con el SOP de los oficiales en el campo», dijo Syafrin cuando se confirmó en Yakarta el viernes.

Cuando se examinó, dijo que Sule no podía mostrar el libro de pruebas periódico/stuk para que los oficiales en el campo dieran la oportunidad de encontrar el libro de pruebas periódico en cuestión. Sin embargo, Sule todavía no podía mostrar el libro de prueba regular del vehículo.

Syafrin explicó además que los oficiales luego revisaron en línea a través de E-Kir y Land Partners.

A partir de los resultados de la verificación, se sabe que el período de validez de la prueba periódica del vehículo de doble cabina (cabina doble) La propiedad de Sule ha expirado desde el 23 de marzo de 2025.

Según las reglas, dijo Syafrin, los vehículos de carga y los pasajeros deben realizar pruebas regulares de KIR cada seis meses. La obligación también se aplica a los vehículos privados tipo cabina doble.

«Trajo un vehículo de doble cabina que se requería para realizar pruebas periódicas por 6 meses», explicó Syafrin.

Anteriormente, el video de Sule fue despedido por los oficiales de la Agencia de Transporte de DKI mientras llevaba un automóvil de cabina doble Toyota Hilux en las redes sociales.

El video que mostraba a Sule estaba siendo multado por la Agencia de Transporte fue cargado por la cuenta Tiktok @Qinoy_81. En el video, se vio a Sule acercándose a los oficiales de la Dispara para pedir una explicación de su automóvil para ser despedido.

Sule fue multado después de ser encontrado con un vehículo de doble cabina con un período de validez KIR vencido. (Hormiga)