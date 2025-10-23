La agencia de Park Bom habla sobre la demanda contra Yang Hyun Suk

VIVA – Noticias impactantes provienen de parque bomex miembro del legendario grupo 2NE1, quien recientemente sorprendió al público luego de anunciar que estaba demandando Yang Hyun Sukfundador de YG Entertainment. No mucho después del anuncio, su agencia, D-Nation Entertainment, finalmente abrió su voz y dio una declaración oficial que en realidad preocupó aún más a los fans.

Lea también: La policía busca a YG Entertainment, investigando supuestas violaciones de derechos de autor que involucran a G-Dragon y Yang Hyun Suk



En un comunicado enviado al medio coreano Sports Kyunghyang, D-Nation reveló que también estaban sorprendidos por las medidas legales tomadas por Park Bom. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Park Bom 2NE1 Foto : Instagram/newharoobompark

Lea también: Yang Hyun Suk fue sentenciado oficialmente a 1 año de libertad condicional por el antiguo caso de iKON BI



«Park Bom es alguien que ni siquiera nosotros mismos podemos controlar», dijo un representante de D-Nation Entertainment citado por coreaboo el jueves 23 de octubre de 2025.

«Actualmente estamos investigando más a fondo la demanda contra Yang Hyun Suk», añadió.

Lea también: Park Bom hace una escena: llama a Lee Min Ho su marido, ¡los internautas están preocupados!



Esta breve declaración provocó mucha especulación entre el público. Muchos fanáticos sintieron que la agencia no parecía estar plenamente consciente ni involucrada en las decisiones legales que estaban tomando sus artistas. Esto también genera preocupaciones sobre la condición actual de Park Bom, tanto mental como profesionalmente.

Anteriormente, Park Bom había subido una foto de la carta de la demanda en su cuenta personal de Instagram. En la carga, acusó a Yang Hyun Suk de fraude y malversación de fondos, porque supuestamente no pagó los ingresos a los que tenía derecho por diversas actividades como ventas de álbumes, anuncios y apariciones en televisión.

Pero lo más sorprendente es que Park Bom enumeró una cantidad muy irrazonable de demandas, alcanzando billones de wones en un formato que incluso parecía poco realista. La publicación fue eliminada momentos después, pero ya se había viralizado en las redes sociales y generó diversas reacciones.

Hasta ahora, ni YG Entertainment ni D-Nation Entertainment han proporcionado más aclaraciones sobre este paso legal. Los fans de Park Bom también esperan que este problema se resuelva rápidamente y que el cantante reciba la ayuda adecuada.