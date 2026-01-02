La Afirmación De Prabowo De Manejar Seriamente Las Inundaciones Y Los Deslizamientos De Tierra En Sumatra Aunque No Declare Un Desastre Nacional

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto reiteró las razones del gobierno para no decidir inundación bandang y tierra corrimiento de tierras que afectó a Aceh, Sumatra occidental y Sumatra septentrional desastre nacional.

Aunque el número de muertos fue de 1.154 personas, el Jefe de Estado evaluó que el país todavía tiene plena capacidad para afrontar el impacto de la catástrofe sin tener que elevar su estatus.

Prabowo hizo esta declaración al presidir una reunión de coordinación de la gestión posterior al desastre en Aceh Tamiang, el jueves 1 de enero de 2026.

Respondió a varios partidos que cuestionaron la decisión del gobierno sobre el estado de desastre. «Entonces, hermanos y hermanas, todavía hay quienes se preguntan por qué no es un desastre nacional», dijo Prabowo.



El presidente indonesio, Prabowo Subianto, preside una reunión en Aceh Tamiang Foto : Ruso – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Según el Presidente, esta decisión no significa que el gobierno ignore la magnitud del impacto del desastre. Enfatizó que, como país, se considera que Indonesia es lo suficientemente fuerte como para afrontar esta situación de forma independiente.

«Como nación, como país, somos capaces de afrontar el sí. No necesitamos declarar un desastre nacional», añadió.

Prabowo aseguró que la gestión de desastres en la región de Sumatra se seguirá llevando a cabo de forma seria y exhaustiva. Citó la participación directa de funcionarios del gabinete que acudieron al terreno como prueba de la seriedad del gobierno.

«Eso no significa que no veamos esto como un asunto muy serio. De hecho, de todo el gabinete hoy, ¿cuántos ministros están aquí, verdad? 2 están en el norte de Aceh, 10 ministros están ahora en Aceh, hay varios ministros más que están en otros lugares», explicó Prabowo.

El Jefe de Estado reiteró el compromiso del Gobierno de gestionar de forma óptima el impacto de los desastres, también en términos de financiación. Aseguró que se había preparado un gran presupuesto para la recuperación y asistencia a las comunidades afectadas.

«Así que hermanos y hermanas, nos estamos tomando esto muy en serio y haremos todo lo posible para ayudar, sí, hemos preparado un presupuesto lo suficientemente grande para superar esto», dijo.

Esta confirmación pone de relieve la posición del gobierno de que la escala de respuesta y asignación presupuestaria sigue siendo óptima, incluso sin la determinación del estado de desastre nacional.

tvOnenews/Abdul Gani Siregar