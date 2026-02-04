La AFC interviene para salvar al fútbol malasio de las sanciones de la FIFA

VIVA – Confederación Asiática de Fútbol (FCA) inició un proceso de rehabilitación para la Federación de Fútbol de Malasia (familia) tras la polémica sobre la falsificación de siete documentos jugador naturalizado Selección Nacional de Malasia.

Lea también: Dejando Europa por el Rojo y el Blanco, 8 jugadores naturalizados están listos para elevar el ranking de Indonesia en la Copa AFF



El proceso de rehabilitación estuvo dirigido directamente por el secretario general adjunto de la AFC, Vahid Kardany. Él y su equipo llevaron a cabo una evaluación integral del gobierno y la administración de FAM como parte de los esfuerzos de mejora interna.

El observador del fútbol malayo Datuk Christopher Raj considera que las medidas adoptadas por la AFC son una forma de grave preocupación por la sostenibilidad del fútbol malasio. Según él, no existe ninguna federación o confederación en el ecosistema del fútbol mundial que pueda imponer fácilmente sanciones de suspensión a sus miembros.

Lea también: ¡Compite esta noche! Enlace de transmisión en vivo para la selección nacional de Indonesia vs Irak en la Copa Asiática de fútbol sala 2026, ¿qué televisión transmitirá?



Christopher, que también es ex miembro del Comité Ejecutivo de la FAM (Exco), considera que la dimisión masiva del FAM Exco es la decisión correcta. Considera que este paso, acompañado de una solicitud de ayuda de la AFC, allana el camino para un proceso de rehabilitación más creíble.

Lea también: La crisis interna sacude a la FAM, la FIFA opta por indultar a Malasia con una condición grave



Destacó que la suspensión fifa tendrá un amplio impacto en el ecosistema del fútbol malasio. Toda la selección nacional, tanto masculina como femenina, tiene el potencial de perder el derecho a aparecer en eventos internacionales si se imponen estas sanciones.

«Puedo decir que los esfuerzos realizados por la AFC son bastante nobles», afirmó Christopher, citado por Bharian

Según él, la AFC intenta salvar el fútbol malayo y al mismo tiempo ofrece a la FAM la oportunidad de llevar a cabo una reestructuración integral.

Christopher cree que no todos los aspectos de FAM son problemáticos. Sin embargo, considera que el impulso de la rehabilitación es un punto de partida para mejorar varios aspectos de la gobernanza, desde la administración, las finanzas hasta la transparencia organizacional y la rendición de cuentas.

También vinculó la importancia de reformar la gobernanza deportiva a las advertencias del gobierno, considerando que las asociaciones deportivas también reciben apoyo financiero público. Por lo tanto, las demandas de una mejor gobernanza se consideran relevantes e inseparables.

Además, Christopher enfatizó que FAM debe aceptar e implementar todas las recomendaciones de la AFC de manera consistente. Según él, el cumplimiento de estas directivas es la clave para que la AFC pueda transmitir a la FIFA que el proceso de mejora está en marcha.

Si se ignoran estas recomendaciones, Christopher advirtió que el riesgo de suspensión sigue abierto. Comparó el proceso de rehabilitación con una oportunidad adicional de aprendizaje que debe utilizarse seriamente para que no resulte en un mayor fracaso.