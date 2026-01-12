La advertencia del Ministerio de TI obliga a X a actuar sobre el contenido obsceno de Grok en India







El sitio de microblogging X aceptó su error y aseguró que cumplirá con las leyes indias después de que el Ministerio de TI advirtiera al Elon Musk-Plataforma de redes sociales liderada por Grok AI sobre el tema del contenido obsceno, dijeron fuentes gubernamentales el domingo.

Según las fuentes, se bloquearon alrededor de 3.500 contenidos y se eliminaron más de 600 cuentas. X aceptó su error y dijo que cumplirá con las leyes indias, dijeron las fuentes, y agregaron que en el futuro, la plataforma no permitirá imágenes obscenas.

El 2 de enero, el Ministerio de TI emitió una severa advertencia a X sobre el contenido indecente y sexualmente explícito que se genera mediante el uso indebido de servicios basados ​​en inteligencia artificial como ‘Grok’ y otras herramientas. El domingo pasado, el responsable de ‘Seguridad’ de X dijo que toma medidas contra el contenido ilegal en su plataforma, incluido el material de abuso sexual infantil (CSAM), eliminándolo y suspendiendo permanentemente las cuentas.

En su respuesta, X describió las estrictas políticas de eliminación de contenido. «Cualquiera que utilice o incite a Grok a crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si subiera contenido ilegal», había dicho X, haciéndose eco de la postura adoptada por Musk sobre el contenido ilegal.

