La aduana de Delhi incauta 2,5 kg de hierba hidropónica a un pasajero que llega desde Bangkok







Los funcionarios de aduanas de Delhi en el aeropuerto IGI han incautado más de 2,5 kg de presunta hierba hidropónica a un pasajero indio que llegaba de Bangkok en el vuelo nº 6E-1054. El pasajero, que había cruzado el canal verde, fue detenido después de que un examen de rayos X revelara imágenes sospechosas en su equipaje. Tras la inspección, los funcionarios descubrieron diez paquetes de una sustancia verde escondidos en un compartimento falso en el fondo de la maleta.

Se incautaron los paquetes, con un peso total de 2.542 gramos (incluido el embalaje). El material ha sido enviado para pruebas y se están realizando más investigaciones en virtud de la Ley NDPS de 1985.

#MIRAR | Los funcionarios de aduanas de Delhi en el aeropuerto IGI interceptaron ayer a un pasajero indio que llegó desde Bangkok en el vuelo número 6E-1054. El pasajero fue detenido tras cruzar el canal verde. Durante un control radiológico de su equipaje, los agentes de aduanas detectaron sospechas… pic.twitter.com/vHsaLfq4Nz — AIN (@ANI) 27 de octubre de 2025

