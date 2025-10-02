La adquisición de Chromebook está de acuerdo con las reglas, pero …

Yakarta, Viva – Observador de políticas públicas, dijo Trubus Rahardiansyah, el proceso de adquisición Chromebook a través del Instituto de Política de Adquisiciones de Bienes Gubernamentales/Servicios (LKPP) por un ministerio o gobierno local de acuerdo con las regulaciones aplicables.

Leer también: KPK llama a la corrupción en la cuota de Hajj no involucrada a los funcionarios de la oficina regional



Explicó que la adquisición se llevó a cabo a través del Catalog de LKPP que había sido designado como uno de los mecanismos oficiales y transparentes relacionados con la adquisición de bienes/servicios del gobierno.

Según él, el principal problema en el caso de adquisición de Chromebook no está en la política misma. Porque, cada proceso de adquisición en LKPP ha pasado etapas de procedimiento y sistemática.

Leer también: Los avistamientos de la antigua misericordia BJ Habibie confiscado por el KPK de Ridwan Kamil en el taller de restauración de Bandung



«Si la política en sí es realmente correcta, se ha aprobado el mecanismo de procedimiento. Es decir, hay etapas en las que se ha aprobado el proceso, siguió paso a paso», dijo en una declaración escrita, recibida en Yakarta el jueves 2 de octubre de 2025.

Trubus en realidad ve la prioridad de los Chromebooks de acuerdo con las necesidades urgentes de la época (2019-2022), a saber, para apoyar las instalaciones e infraestructura del aprendizaje a distancia (PJJ) que se aplica masivamente como resultado aislamiento Junto con Pandemi Covid-19. En ese momento, dijo, se tomó la política para garantizar que los servicios educativos continúen funcionando y eviten una pérdida de aprendizaje más severa.

Leer también: Caso de corrupción de Asabri, ex director gerente de Adam Damiri listo para presentar PK a la Corte Suprema



«Si la prioridad de Chromebook es adecuada para las necesidades debido a la educación a distancia. Por lo tanto, Chromebook es el nombre de la herramienta, pero el contexto de la infraestructura, las instalaciones para los servicios educativos», explicó Trubus.

Además, reveló los hallazgos en el sitio web oficial de Inaproc, hasta el 30 de septiembre de 2025, la adquisición de computadoras portátiles basadas en el sistema operativo Chromebook aún está en curso en varios gobiernos locales (PEMDA). Por ejemplo, en el oeste de Yakarta con una cantidad de 2,150 unidades, East Yakarta 1,000 unidades, unidades Malang 858, unidades de Surabaya 348, unidades Medan 561, unidades de banjarificación 498, unidades Balikpapan 475 y unidades Bandung 150 con un rango de precios de RP5-6 millones por unidad.

Inaproc en sí es un portal oficial del catálogo electrónico del gobierno de Indonesia específicamente para ejecutar un sistema de adquisición de bienes o servicios que son eficientes, transparentes e integrados. La presencia de Chromebook todavía está disponible en los catalogos electrónicos de LKPP, lo que muestra que no hay ningún problema fundamental con su política de adquisiciones.

Según Trubus, LKPP es una institución que regula el proceso de adquisición y supervisa la calidad de los bienes/servicios para el gobierno. «Las instituciones de LKPP que juzgan al mismo tiempo supervisan la ocurrencia del proceso. Por lo tanto, no solo mantuvo bienes, sino también sobre la calidad de los bienes», explicó Trubus.

Sin embargo, destacó que las desviaciones podrían provenir de otras partes involucradas en el proceso. «Significa que la política podría declararse», dijo.

Trubus consideró que las reglas que se han hecho técnicamente y en detalle siempre pueden ser buscadas por las brechas por aquellos que tienen la intención de hacer corrupción. Para él, este problema está más relacionado con los factores de moralidad y competencia de las personas que llevan a cabo políticas.