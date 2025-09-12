La adoración más diligente, este es el emparejamiento que Dewi Perssik preguntó

VIVA – Pedangdut Dewi Perssik Volviendo a una conversación pública gracias a sus actividades en las redes sociales. Más tarde, la mujer que se llama familiarmente Depe a menudo comparte oraciones relacionadas casamientoMostrando su anhelo de encontrar un compañero de vida como se esperaba.

En la reciente entrevista, Depe expresó su sincera esperanza de encontrarse con una figura que pudo guiarlo hacia una vida mejor.

«Eso es reario a Dios. Con cualquiera mi alma gemela, espero que Dios le dé lo mejor. Quién puede llevarme bien, quién puede hacerme una mejor diosa Perssik», dijo Dewi Perssik cuando se conoce en el Capitán P Tenderan, South Yakarta recientemente.

El cantante de esta canción de Mimp Manis afirmó anhelar a una pareja que no solo era emocional armoniosamente, sino que también pudo ser un modelo a seguir en términos de fe y perspicacia.

«Si alguien lidera y guía, ciertamente feliz», dijo Depe.

Aunque reconoce que el interés físico a menudo surge de la primera vista, Depe enfatizó que ahora su prioridad es una compatibilidad del corazón y el carácter.

«Desde los ojos hasta el corazón. Si el físico es normal, no dejes que el anormal», dijo.

Depe también comparte que en el último año, realiza rutinariamente oraciones nocturnas para ofrecer oraciones, incluidas oraciones especiales relacionadas con el emparejamiento.

«Durante este tiempo nunca he rezado por un alma gemela específicamente. Pero en el último año, siempre he sido oraciones muy específicas por un compañero. Hasta que Dios dio lo mejor», explicó.

El viaje de amor de Depe no siempre es suave. Estaba casado con Saipul Jamil en 2005, pero el matrimonio terminó en 2008.

Luego, se casó con Aldi Taher en 2008, que solo duró un año. El tercer matrimonio con Angga Wijaya en 2017 también se fundó en 2022.

Además, Depe estaba comprometido con un piloto llamado Rully, pero la relación terminó. Sin embargo, Depe sigue siendo optimista. A través de las oraciones en sus oraciones nocturnas, espera conocer al hombre de Saleh que puede convertirse en sacerdote y su compañero de vida.

La persistencia de Depe al someterse a adoración y oración muestra su determinación de encontrar la verdadera felicidad. El público también está esperando la buena noticia de este viaje de amor de 39 años.