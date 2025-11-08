La administración Trump inicia 175 investigaciones sobre el abuso de visas H-1B







El administración Trump ha iniciado alrededor de 175 investigaciones sobre abuso de visas H-1B, incluidos fallos como salarios bajos, lugares de trabajo inexistentes y la práctica de «bancar» a los empleados, informó la agencia de noticias PTI.

Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, las investigaciones formaban parte de un esfuerzo más amplio para proteger los empleos estadounidenses.

«Como parte de nuestra misión de proteger los empleos estadounidenses, hemos iniciado 175 investigaciones sobre el abuso de la visa H-1B», dijo el Departamento de Trabajo en una publicación el viernes X.

Añadió que bajo el liderazgo del Presidente Donald Trump y la Secretaria de Trabajo, Lori Chávez-DeRemer, la agencia seguirá tomando medidas para poner a los trabajadores estadounidenses en primer lugar.

Chávez-DeRemer dijo en una publicación en X que el Departamento de Trabajo «está utilizando todos los recursos a nuestra disposición para detener el abuso de las visas H-1B y proteger los empleos estadounidenses. ¡Bajo el liderazgo del POTUS, continuaremos invirtiendo en nuestra fuerza laboral y aseguraremos que las oportunidades laborales altamente calificadas lleguen PRIMERO a los trabajadores estadounidenses!»

La administración Trump ha lanzado una ofensiva masiva para frenar los abusos en el programa de visas H-1B, que utilizan las empresas, en particular las tecnológicas, para emplear trabajadores extranjeros en Estados Unidos.

Los profesionales indios, incluidos los trabajadores tecnológicos y los médicos, se encuentran entre el grupo más grande de titulares de visas H1B.

Un informe de Fox News dijo que el Departamento de Trabajo no pudo proporcionar detalles sobre los detalles de las 175 investigaciones en curso, «que representan más de 15 millones de dólares en salarios atrasados ​​calculados a los trabajadores».

Sin embargo, el departamento federal dijo que ha «descubierto una gran cantidad de preocupaciones», y las investigaciones han encontrado que algunos trabajadores extranjeros con títulos avanzados reciben un salario mucho menor de lo que se promociona en la descripción del trabajo.

El Departamento de Trabajo dijo que esta práctica reduce los salarios de los titulares de visas y de los trabajadores estadounidenses, al tiempo que obliga a los empleados estadounidenses con la misma calificación a aceptar salarios más bajos para seguir siendo competitivos, según el informe de Fox News.

Añadió que las investigaciones también encontraron casos de empleadores que no notificaban a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos cuando un Titular de la visa H-1B fue terminado.

También encontró importantes retrasos entre el despido y el momento en que el empleador notifica a la agencia, agregó el informe de noticias.

En algunos casos, los investigadores descubrieron que los lugares de trabajo enumerados en los documentos no existían, o que los trabajadores desconocían los trabajos que supuestamente debían realizar según lo establecido en sus permisos y solicitudes.

«Otras investigaciones encontraron que algunos empleados participaron en ‘benching’, que es cuando a los titulares de visas H-1B no se les paga nada cuando se encuentran entre proyectos de trabajo activos», dijo el informe de Fox News.

En septiembre de este año, Trump emitió una proclamación titulada «Restricción a la entrada de ciertos trabajadores no inmigrantes» como un importante paso inicial para reformar la visa H-1B para no inmigrantes. ver programa.

Según la Proclamación, ciertas peticiones H-1B presentadas después del 21 de septiembre de 2025 deben ir acompañadas de un pago adicional de 100.000 dólares como condición de elegibilidad.

