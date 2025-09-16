La administración de Trump respalda el impulso republicano al discurso policial después del asesinato de Charlie Kirk







El vicepresidente JD Vance saltó el lunes al movimiento conservador exigiendo consecuencias para aquellos que han vitoreado Charlie Kirk ‘ Matando, pidiendo al público que entre en cualquiera que diga cosas desagradables sobre el asesinato de su amigo y aliado político. «Cuando ves a alguien que celebra el asesinato de Charlie, llámalo», Vance instó a los oyentes en el podcast de activista asesinado el lunes. «Y el infierno, llame a su empleador».

La llamada de Vance también incluyó un voto para apuntar a algunos de los mayores financiadores de causas liberales, ya que los conservadores intensificaron su objetivo de particulares por sus comentarios sobre el asesinato. Marcó una escalada en una campaña que algunos advirtieron invocaron algunos de los capítulos más oscuros de la historia estadounidense.

«La participación del gobierno en esto se centra tan cerca de parecerse a McCarthyism», dijo Adam Goldstein, de la Fundación para los Derechos y la Expresión individuales, refiriéndose a la Campaña de los años 50 Para eliminar a los comunistas que condujeron a falsas acusaciones y carreras arruinadas. «No fue un momento brillante para la libre expresión».

La campaña se amplía a aquellos que citan a Kirk críticamente

Los estados controlados por los republicanos como Florida, Oklahoma y Texas han lanzado investigaciones de maestros acusados ​​de declaraciones inapropiadas después del asesinato de la semana pasada en un campus universitario en Utah. El ejército estadounidense ha invitado a miembros del público a informar a quienes «celebran o se burlan» del asesinato y dijo que algunas tropas ya han sido eliminadas por sus comentarios.

Al mismo tiempo, la administración Trump ha prometido apuntar a lo que sostiene que es una red liberal «vasta» que inspiró al tirador, incluso cuando las autoridades lo sostienen, parece que actuó solo y la investigación está en curso. La campaña se ha ampliado para incluir incluso aquellos cuyas declaraciones criticaron a Kirk sin celebrar su asesinato.

El Washington Post despidió a Karen Attiah, una columnista de opinión, para publicaciones en el día del tiroteo que lamentaba cómo «América blanca» no estaba lista para resolver la violencia armada y que citó a Kirk denigrando la inteligencia de mujeres negras prominentes como Michelle Obama. A Goldstein le preocupaba que hubiera muchos casos como Attiah’s de personas dirigidas a simplemente citar a Kirk o no llorar su fallecimiento adecuadamente: «Esa es uno de los síntomas clave de la Cancura de Cancel», dijo. «Tratando de pintar a todos con el mismo cepillo».

Los conservadores acuñaron el término cultura de cancelación por lo que afirmaron que era la persecución de aquellos a la derecha por sus puntos de vista, especialmente relacionados con la pandemia covid-19 y el 6 de enero de 2021, el ataque contra el Capitolio de EE. UU.conduciendo a campañas para despedir a las personas regulares. Fue una causa importante para el presidente Donald Trump, quien se comprometió a terminarlo durante su campaña el año pasado. Pero después del asesinato de Kirk, él y su administración se han inclinado hacia él desde la derecha.

Un héroe para los conservadores, un provocador para muchos demócratas

Padre de dos años y conservador cristiano, Kirk fue un héroe para muchos republicanos de Trump por sus ardientes advertencias sobre los peligros de los demócratas y la capacidad de organizar votantes jóvenes para el Partido Republicano. Pero Kirk también fue un provocador y defensor del intento de Trump de anular su pérdida electoral de 2020 que dejó un largo historial de bromas partidistas que enfurecieron a muchos a la izquierda.

«Según Kirk, la empatía es un término de nueva edad inventado, así que mantén los chistes que vienen. Es lo que hubiera querido», leyó una publicación sobre X que Melvin Villaver Jr, profesor de música de la Universidad de Clemson, volvió a publicar el día del asesinato, según una captura de pantalla circulada por los republicanos universitarios exigiendo su incendio. Clemson finalmente despidió a un miembro del personal y suspendió a Earl y a otro profesor después de la intensa presión de los funcionarios republicanos elegidos de Carolina del Sur.

Otros carteles dirigidos, como el teniente coronel del ejército Christopher Ladnier, simplemente citaron a Kirk el día de su asesinato. Estos incluyeron a Kirk llamando a la Ley de Derechos Civiles una «bestia» que «ahora se ha convertido en un arma anti-blanca», sus críticas a Martin Luther King Jr y su declaración de que algunas muertes por armas son el costo de una sólida segunda enmienda que protege otros derechos.

Ladnier, que ha sido atacado por activistas conservadores en línea, dijo en un mensaje de Facebook a The Associated Press que respondería «cuando/si» su cadena de mando toma medidas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, publicó el viernes un video de un estudiante en la Universidad de Texas Tech que fue arrestado después de una confrontación en una vigilia del campus para Kirk, escribiendo: «Esto es lo que le sucedió a la persona que se estaba burlando de la asesoría de Charlie Kirk en Texas Tech».

Los principales republicanos prometen ir tras una red terrorista doméstica

Las autoridades dicen que Kirk fue disparado por Tyler Robinson, de 22 años, quien creció en un hogar conservador en el sur de Utah, pero se enredó en la «ideología izquierdista», según el gobernador republicano del estado, Spencer Cox. Se espera que Robinson comparezca en la corte por primera vez el martes, momento en el que Cox dijo que los investigadores pueden revelar más sobre lo que motivó el ataque. El gobernador dijo el sospechoso, que supuestamente talló memes en sus tripas de bala, parecía radicalizado por los «rincones oscuros de Internet».

El lunes, Vance se unió al podcast de Kirk por Stephen Miller, el subdirector de gabinete de Trump, quien prometió tomar medidas enérgicas contra lo que llamó la «vasta red terrorista doméstica» que culpó por la muerte de Kirk. Aludiendo a las preocupaciones de libertad de expresión, Vance dijo: «Tienes los locos en el extremo izquierdo que dicen:» Oh, Stephen Miller y JD Vance, van a ir a un discurso constitucionalmente protegido «.

Pero agregó: «¡No, no! Vamos a ir tras la red de ONG que fomenta, facilita y se dedica a la violencia», «una referencia a las organizaciones no gubernamentales. La Casa Blanca no devolvió de inmediato una solicitud que busque claridad sobre los comentarios, incluido qué grupos podrían ser atacados.

La idea de una campaña de retribución contra individuos o grupos para expresar un punto de vista particular ha alarmado a muchos. «Solo tener esa ideología, solo creer de manera diferente a otro estadounidense no es ilegal», dijo el republicano Sen James Lankford de Oklahoma en CNN el domingo.

