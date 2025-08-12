La adición de la unidad TNI no es una cuestión de pérdida de ganancias, sino la respuesta a la amenaza real

Yakarta, Viva – El paso del gobierno para agregar unidades territoriales y de combate en el cuerpo del Ejército Nacional Indonesio (TNI) se considera una respuesta estratégica a desafíos y amenazas cada vez más complejos. Comisión I miembro RPD RHODE ISLAND, TB HasanuddinEnfatizando que la política no es simplemente la adición de tropas, sino una forma de fortalecer la defensa nacional en medio de una dinámica global y regional cada vez más dinámica.

Según TB Hasanuddin, la postura militar siempre debe adaptarse al desarrollo de la situación. Él consideró que la decisión de agregar unidades tendría un impacto en la adición del presupuesto, pero esa fue una consecuencia lógica de mantener la soberanía del país.

«La amenaza es más grande, luego necesitamos una postura TNI más grande. Al eliminar la amenaza», dijo TB en el complejo del Parlamento, Yakarta, martes 12 de agosto de 2025, citado por Antara.

El político PDI -P explicó que las organizaciones militares no fueron medidas por ganancias, sino por amenazas que deben enfrentarse. Por lo tanto, la formación de nuevas unidades requiere un apoyo total, incluido el presupuesto que se lleva a cabo en etapas para cumplir con la capacidad de las finanzas del país.

«El presupuesto tiene una adición, y luego no adelantaré al presidente. Más tarde seremos anunciados el 15 de agosto, en el discurso del presidente para dar la bienvenida el 17 de agosto de 2025», dijo.

TB Hasanuddin agregó, la postura TNI idealmente incluía tres componentes principales, a saber, recursos humanos capacitados, la integridad del principal sistema de defensa (equipo de defensa) y un sistema operativo confiable. Todos los componentes requieren inversión a largo plazo.

«El presupuesto aumentará. Solo esperamos a que la decisión sea como qué. Pero, por supuesto, gradualmente.

Anteriormente, el domingo 10 de agosto de 2025, el presidente Prabowo subanto inauguró seis comandos de comandos militares recién formados (Pangdam). Ellos son:

Mayor Gen. Kristomei Sianturi (Pangdam xxi/radin inten)

Mayor general Zainul Arifin (Pangdam xxii/Tambun Bungai)

Mayor general Jonathan Binsar Parluhutan (Pangdam xxiii/Palaka Wira)

Mayor general Agus Hadi Waluyo (Pangdam XIX/Tuanku Tambusai)

Mayor general Arief Gajah Mada (Pangdam xx/Tuanku Imam Bonjol),

Mayor general Lucky Avianto (Pangdam xxiv/Mandala trikora).

No solo eso, el presidente también confirmó 20 territorio de desarrollo y varias nuevas organizaciones de la validación de la estructura TNI.