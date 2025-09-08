La adhesión a las reglas es indicativa de una buena brújula moral







Western Railway (WR) ha intensificado sus unidades de verificación de boletos a través de suburbios, correo/expreso, pasajero y Trenes especiales de vacacionesinformó recientemente a medio día. Solo desde los trenes locales de Mumbai AC, entre abril y agosto de 2025, se recogieron Rs 1.20 millones de rupias en multas de pasajeros sin boletos, dijeron las autoridades.

Un comunicado oficial dijo que entre abril y agosto de 2025, WR ha recuperado multas que ascienden a 84.20 millones de rupias, un 35 por ciento más que el mismo período del año pasado y 13 por ciento por encima del objetivo de la junta ferroviaria. De esto, Rs 23 millones de rupias se recolectó solo de la red suburbana de Mumbai.

Según el Director de Relaciones Públicas, Vineet Abhishek, agosto de 2025, fue testigo de un aumento en la acción, con multas por valor de 13.21 millones de rupias recuperadas de 2.39 lakh de pasajeros sin boletos o irregulares, incluidos casos de equipaje no reservados. Esto marcó un salto del 166 por ciento en comparación con agosto del año pasado. Estos saltos son extremadamente vergonzosos por decir lo menos, y es impactante que haya una cantidad tan alta de personas que viajan sin boletos en el compartimento de A/C.

Los ferrocarriles deben hacer anuncios sobre viajar con boletos válidos. Necesitan hacer cheques frecuentes y multas más rígidas para viajes sin boletos. Los carteles que mencionan multas y cómo los viajes sin boletos son un delito punible en plataformas y trenes internos, también reforzarán el mensaje.

Los viajeros a menudo plantean preocupaciones válidas sobre los trenes. Este artículo aboga por las personas, destacando el trabajo de mala calidad en estacionesDolor en la plataforma y anuncios de baja calidad. Sin embargo, esta es una calle de dos vías: la honestidad, la compra de boletos y la adherencia a las reglas son esenciales. Cuando uno no respeta un servicio público, cuando algunos quieren hacer trampa, quejándose de que la instalación se convierte en un tema unilateral.





