La adaptación ‘Foster Dade Dade de Greg Berlanti recibe el pedido piloto de Hulu

Hulu ha dado una orden piloto a una adaptación en serie de la novela 2023 de Nash Jenkins «Foster Dade explora el cosmos. » Greg Berlanti y Bash Doran Escribir y producir ejecutivo la serie Teen Mystery.

Ubicado en un internado en la costa este, el proyecto «explora el privilegio, el escándalo, la sexualidad y la masculinidad en medio del surgimiento de las redes sociales, la ansiedad milenaria y los productos farmacéuticos», según el logline oficial de Hulu. El libro es narrado por un estudiante no identificado del internado que se muda a un dormitorio que alguna vez estaba ocupado por Foster Dade, que se había transferido al internado en 2008, pero luego fue expulsado debido a un escándalo que el narrador investiga en el transcurso de los años.

Berlanti es uno de los productores más prolíficos de Hollywood y es especialmente conocido por su trabajo en dramas adolescentes y dentro del universo DC. Entre sus créditos destacados se encuentran «Dawson’s Creek», «Arrow», «The Flash», «Riverdale», «You» y «All American». Es representado por CAA.

Doran ha escrito en series que incluyen «Boardwalk Empire» y «Masters of Sex», y es el creador de los dramas británicos «Traidores» y «Life After Life». También se desempeñó como productora consultora en la «carne» de Netflix y escribió la película de Netflix «Outlaw Kings». Ella es representada por UTA, Sin título de entretenimiento y Schreck Rose Dapello Adams Berlin & Dunham LLP.

Junto a Berlanti y Doran, los productores ejecutivos de «Foster Dade» incluyen a Jenkins, Sarah Schechter, Leigh London Redman, Donald de Line a través de Pictures de Line y Robbie Rogers. Warner Bros. Television, donde Berlanti y su banner de Berlanti Productions están bajo un acuerdo general, es el estudio del proyecto.