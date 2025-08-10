La actualización de Insider’s Quentin Grimes da esperanza a los fanáticos de los Sixers

Quentin Grimes Se encuentra entre un puñado de agentes libres restringidos que aún no han firmado un nuevo acuerdo con sus respectivos equipos. Según los informes, Grimes ha mantenido negociaciones con el Filadelfia 76ers oficina principal durante la temporada baja. Sin embargo, tal como están las cosas, los Sixers no han podido asegurar un acuerdo con su destacado guardia de la temporada pasada.

Según Jake Fischer, quien hablaba a través de un informe de blanqueador del 8 de agosto, se espera que Grimes vuelva a firmar con Filadelfia. Sin embargo, no parece haber prisa por llegar a un trato sobre la línea.

«Puedo decir absolutamente que los Sixers, personas variables en la organización, cuando se les preguntó, siguen diciendo que Quentin Grimes es su máxima prioridad», dijo Fischer. «Y que van a traer de vuelta a Quentin Grimes, es solo cuestión de dólares y centavos. También hay algo de zumbido de que tome la oferta de calificación».

Fischer continuó.

«Creo que, al final del día, a medida que las cosas llegan a septiembre y tal vez aún más cerca de octubre, que habrá suficiente sinergia [to get a deal done] Entre Quentin Grimes y los Sixers … Quentin Grimes nunca ha ganado dinero significativo durante su mandato como jugador de la NBA. Absolutamente se beneficiará de recibir una oferta significativa, lo que sea que termine siendo de Filadelfia «.

Ha habido muy poco interés en Grimes fuera de la organización Sixers. Por lo tanto, el movimiento más lógico para él sería volver a firmar con la franquicia. A medida que profundizamos en el verano, es probable que veamos a ambas partes acercarse en términos de finanzas y duración del contrato.

Y eso sin duda le dará a la base de fanáticos la esperanza de que uno de los mejores artistas de la temporada pasada permanezca con la franquicia en el futuro.

Grimes enfrenta más competencia esta temporada

Cuando Grimes aterrizó con los Sixers antes de la fecha límite de intercambio del 6 de febrero, estaba entrando en una lista que había sido diezmada por lesiones. Eso le permitió asumir un papel considerable dentro de la ofensiva, lo que a su vez, condujo a algunas actuaciones.

Sin embargo, es muy poco probable que Grimes se encuentre en esa situación nuevamente, al menos en términos de los Sixers. En cambio, competirá por minutos contra Jared McCain, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe e incluso Kyle Lowry.

Por lo tanto, los Sixers deben asegurarse de que le están pagando por la producción que van a obtener, no lo que recibieron durante una explosión de dos o tres meses en un papel que no existe para él en el futuro. Grimes deberá aceptar esa realidad si quiere asegurar un dinero garantizado para los próximos años.

Sixers instó a no pagar en exceso a Grimes

Según un ejecutivo anónimo de la NBA, quien habló con Fred Katz del atlético, Los Sixers deben abordar sus negociaciones con precaución. El ejecutivo buscó aplastar la noción de darle a Grimes un acuerdo en la región de $ 20 millones por temporada.

“La forma en que es el límite (entorno) ahora, ¿por qué gastarías $ 20 millones en Quentin Grimes cuando puedes obtener (guardia de los Bucks) Gary Trent (Jr.) por un mínimo? Dijo el ejecutivo. … Debes creer que Grimes se convertirá en tu pista trasera inicial con (Tyrese) Maxey «.

La esperanza es que tanto Grimes como Daryl Morey estén dispuestos a reunirse en el medio con respecto a las negociaciones por contrato. Si ambos pueden trabajar juntos para encontrar un acuerdo adecuado, los Sixers sin duda lo darían la bienvenida de nuevo a la rotación.

Aunque todos deberán aceptar que lo que vimos la temporada pasada es poco probable que ocurran nuevamente, suponiendo que todos sigan sanos.