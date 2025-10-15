La actualización de Apple Vision Pro M5 se produce cuando un informe dice que los auriculares están archivados

Al lanzar los auriculares Vision Pro el año pasado, Manzana lo promocionó como el “dispositivo de entretenimiento definitivo” Básicamente, proporciona un cine en casa inmersivo de alta gama que puedes usar en tu cara. Pero a un precio de lista de 3.500 dólares, el producto de “computación espacial” AR/VR según todas las cuentas tiene no estuvo a la altura de las expectativas y no ha vendido un número significativo de unidades.

Sin inmutarse, Apple se ha apegado a su hoja de ruta, al menos por ahora. El miércoles, anunció una versión mejorada de Vision Pro con su procesador M5, que «ofrece un salto adelante en rendimiento, representación de pantalla mejorada, flujos de trabajo más rápidos impulsados ​​por IA y mayor duración de la batería», dijo la compañía. Los auriculares todavía cuestan $3,499, significativamente más que los auriculares de realidad mixta Meta Quest 3 de $500.

La actualización de Vision Pro M5 podría ser la última revisión importante de los auriculares en varios años. Apple ha pospuesto los planes para fabricar una versión más ligera y menos costosa de Vision Pro, originalmente prevista para su lanzamiento en 2027, a favor de centrarse en gafas inteligentes habilitadas para IA para competir con Meta, según un Bloomberg informe, citando un anuncio interno. (Apple se negó a comentar sobre el informe).

Con la actualización del producto Vision Pro, el gigante tecnológico todavía espera hacer que las experiencias AR/VR sean algo más importante y, según afirma Apple, los auriculares «siguen siendo el dispositivo de entretenimiento definitivo» con una pantalla «que parece tener hasta 100 pies de ancho».

Con el nuevo modelo, los usuarios pueden experimentar conciertos inmersivos con Amplium, y Vision Pro presenta aplicaciones desarrolladas de forma nativa para servicios de transmisión, incluidos HBO Max, Disney+ y Paramount+ (pero no para Netflix o YouTube). La aplicación Apple TV ofrece una gran selección de películas en 3D disponibles para comprar y ver en Vision Pro, incluidos éxitos recientes como «Superman», «Jurassic World Rebirth», «Cómo entrenar a tu dragón» y «Wicked». Las nuevas series y películas en la aplicación Apple TV disponibles en Vision Pro incluyen “Metallica”, “Submerged”, “The Weeknd: Open Hearts” y “VIP: Yankee Stadium”.

Más adelante en esta temporada de la NBA, los usuarios en el territorio de transmisión de los LA Lakers podrán ver juegos selectos en vivo en formato Apple Immersive en Vision Pro, anunció la compañía. Además, nuevo títulos de CNN, Audi F1 Project, BBC, HYBE y Red Bull se lanzará para los auriculares en los próximos meses.

Gracias al chip M5, Vision Pro puede aumentar la frecuencia de actualización del video hasta 120 Hz para «reducir el desenfoque de movimiento» cuando los usuarios miran su entorno físico. Además, según Apple, el Neural Engine de 16 núcleos hace que las funciones impulsadas por IA se ejecuten hasta un 50% para las experiencias del sistema (como transformar fotos en escenas espaciales) y hasta dos veces más rápido para aplicaciones de terceros en comparación con la generación anterior.

Vision Pro, que está equipado con 12 cámaras, cinco sensores y seis micrófonos, puede transmitir nuevas imágenes a las pantallas en 12 milisegundos «para crear una visión del mundo en tiempo real». La nueva batería ahora admite hasta 2,5 horas de uso general y hasta 3 horas de reproducción de vídeo con una sola carga.

Otras mejoras del Vision Pro actualizado incluyen una nueva banda de doble tejido (para «un ajuste aún más cómodo») y visionOS 26, que «desbloquea experiencias espaciales innovadoras, incluidos widgets, nuevas Personas, un entorno Júpiter interactivo y nuevas funciones de Apple Intelligence con soporte para idiomas adicionales».

A pesar de todos los esfuerzos de Apple para intentar hacer que Vision Pro sea atractivo para los consumidores, es posible que el producto finalmente obtenga su mayor tracción para las aplicaciones comerciales. En su anuncio del miércoles, Apple criticó a CAE, que se especializa en soluciones de simulación e instrucción, por utilizar Vision Pro para ayudar a los pilotos a completar actividades de capacitación fuera de centros especializados. Dijo que Porsche está utilizando los auriculares para permitir a los conductores visualizar y personalizar vehículos nuevos en salas de exposición selectas antes de recibirlos. Apple también citó la aplicación de imágenes médicas 3D de Visage Imaging para Vision Pro, que se utiliza en hospitales como UC San Diego Health.