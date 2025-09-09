La actuación de Uya Kuya vs Eko Patrio en el DPR, que va desde la dedicación hasta la sinceridad

Yakarta, Viva – Artista y miembro RPD RHODE ISLAND, Rieke Diah Pitalokaexpresando una sensación de pérdida a dos colegas desactivados, Vas a Y Eko Patriode la membresía DPR. Dijo que cuando estuvo presente en el podcast Bang Denny Sumargo.

Leer también: KPK abre la oportunidad de verificar los miembros del DPR Rajiv Investigue el caso CSR BI



Rieke evaluó que Uya Kuya tenía una gran dedicación mientras estaba en la Comisión de la Cámara de Representantes IX, especialmente en el tema de la defensa de la salud y el comercio. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«Solo ha estado 10 meses en el DPR y la casa no es el resultado del DPR», dijo Rieke el martes 9 de septiembre de 2025.

Leer también: PDIP: el proyecto de ley de productos básicos estratégicos debe beneficiar a los agricultores de tabaco



Lamentó el incidente saqueador de la casa de Uya Kuya que ocurrió recientemente. Según él, aunque la comunicación de UYA debe mejorarse, la acción masiva no puede justificarse.

«No permita que las personas que están indicadas jueguen un presupuesto seguro, por ejemplo, con todo lo que hay un gesto o comunicación incorrecto de nuestro amigo Mas Uya. Pero luego hay un saqueo y se considera algo natural», dijo.

Leer también: Facción Nasdem sobre PAW Ahmad Sahroni y Nafa Urbach



Uya Kuya sobre la dedicación, Eko Patrio sobre la sinceridad

Rieke también mencionó la figura de Eko Patrio, que había sido sincera y abierta cuando lideraba la Comisión VI.

«Mas Eko, por supuesto, nuestras interacciones son a menudo porque soy miembro, Mas Eko, el vicepresidente ahora y durante mucho tiempo estamos en la Comisión 6. Mas Eko es sincero, es ridículo», dijo Rieke.

Incluso recordó cómo EKO dio espacio para que los miembros de DPR supervisen varios casos principales, desde la mafia de alimentos, la mafia de estaño, hasta los problemas de Pertamina.

«Como líder, incluidos aquellos que nos dieron espacio para el final de los grandes casos, incluida Pertamina. Mas Eko nunca nos limita a hablar en el juicio de todo tipo, él da tal espacio», agregó.

Para Rieke, tanto UYA como EKO son individuos con sus fortalezas y debilidades. Por lo tanto, se negó si los dos solo se juzgaban solo desde el lado negativo.

«Así que hay ventajas y desventajas. No creo que podamos golpear de manera uniforme. Si bien hay otros grandes casos de corrupción que la gente también es, no le digo a la gente que saqueara su casa, por ejemplo», dijo.