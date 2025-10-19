La actuación de Purbaya y del Ministro de Religión Nasaruddin logra la máxima satisfacción según Poltracking

Jacarta – Poltracking Indonesia publicó su última encuesta sobre niveles satisfacción Ministros del Gabinete Rojo y Blanco. Como resultado, el Ministro de Finanzas (Menkeu) Antiguo y Ministro de Religión (Menag) Nasaruddin Umar obtener el mayor nivel de satisfacción.

Un total del 65,7 por ciento de las personas dijeron estar satisfechos con él. actuación Ministro de Religión Nasaruddin Umar.

«Nasaruddin Umar o el Ministro de Religión (Menag) lograron una puntuación de satisfacción total de los encuestados del 65,7 por ciento, de los cuales el 10,8 por ciento respondió que estaba muy satisfecho y el 54,9 por ciento dijo que estaba bastante satisfecho», dijo el director ejecutivo de Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, en una conferencia de prensa en línea, el domingo 19 de octubre de 2025.

Luego, hasta el 61,2 por ciento de la población expresó su satisfacción por el desempeño del Ministro de Finanzas Purbaya. «Hasta el 11,0 por ciento de los encuestados dijeron que estaban muy satisfechos con el Ministro de Finanzas Purbaya y el 50,2 por ciento dijeron que estaban bastante satisfechos. Así que el total fue del 61,2 por ciento», dijo.

Hanta agregó que el siguiente nombre que recibió una respuesta positiva de los encuestados fue Erick Thohir como Ministro de Juventud y Deportes (Menpora), quien logró una cifra de satisfacción del 63,5%.

«Luego, el nombre de Teddy Indra Wijaya como secretario del Gabinete (Seskab) recibió una puntuación de satisfacción total del 58,1 por ciento», dijo Hanta.

Mientras tanto, hasta el 78,1 por ciento expresó satisfacción con el desempeño de Prabowo-Gibran durante un año. Luego, el 19,3 por ciento dijo no estar satisfecho. Hasta un 2,6 por ciento optó por no saber/no respondió.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, edición 2025 de OUR APBN Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«Este es un nivel combinado de satisfacción con el gobierno de Prabowo-Gibran, es decir, combinados, el presidente Prabowo y el vicepresidente Gibran. El 78,1 por ciento dijo que estaba satisfecho, el 19,3 por ciento estaba insatisfecho», dijo.

Los resultados de la encuesta mostraron que el 78,3 por ciento expresó satisfacción con el desempeño del presidente Prabowo Subianto. Luego, hasta el 71,4 por ciento del público se mostró satisfecho con la actuación del vicepresidente Gibran Rakabuming Raka.

A título informativo, la encuesta se realizó del 3 al 10 de octubre de 2025. Un total de 1.220 personas respondieron con un margen de error de +/- 2,9 por ciento con un nivel de confianza del 95 por ciento. Las entrevistas son realizadas por encuestadores capacitados y se realizan directamente o cara a cara.