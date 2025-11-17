La actuación de Mulan Jameela está en el punto de mira, internautas: ¿Cuál es la función del velo?

Jacarta – Jameela Mulán vuelve a estar en el centro de atención de los usuarios de las redes sociales TikTok. Esta vez la esposa de Ahmad Dhani Recibió atención después de aparecer en un festival en Kalimantan del Norte.

En el video subido a la cuenta de TikTok @ruji_rossifumi, en el festival, Mulan Jameela interpretó su canción insignia titulada Abracadabra. El miembro de la RPD de la República de Indonesia se mostró enérgico en la interpretación de su exitosa canción, que fue recibida con entusiasmo por el público presente. El público incluso cantó la canción junto con el cantante.

«Abracadabra Mulan Jameela. Benuanta Fest 2K25», decía el título de la carga, citado el lunes 17 de noviembre de 2025.

Pero desafortunadamente, una vez más, la aparición de Mulan Jameela en el evento hizo que los internautas la ridiculizaran. No pocos comentaron sobre la ropa que lucía la mujer de 46 años.

Si examinas la apariencia de Mulan en el video, se la ve usando ropa con motivos coloridos. Combinó su outfit con un hijab rosa fusca brillante y lo combinó con siletos del mismo color que su hijab.

Pero desafortunadamente, la ropa que vestía también se consideraba ajustada, lo que hizo que los internautas alegaran que la ropa no cumplía con la ley islámica.

«Después de un tiempo, parece que quiero pagar a plazos, como Olla Ramlan», bromeó un internauta.

«¿Cuál es la función de un pañuelo en la cabeza?» bromeó otro internauta.

«Ropa ajustada, brazos sólo a la altura de los codos, miembro de la RPD», dijo otro.

También hubo internautas que destacaron el hijab y los zapatos usados ​​por Mulan Jameela cuando parecía similar al atuendo cuando asistió a la boda del yerno de Al Ghazali el 19 de junio.

«Jilbab + zapatos descargan a los suegros», dijo otro.

«El velo mata a los suegros, ¿verdad?» dijo otro.

Como es sabido, la vida personal de Mulan Jameela siempre ha atraído la atención del público, especialmente cuando se casó con Ahmad Dhani hace varios años. El público mismo se ha ido respeto Siguiéndolo la cantante de Wonder Woman, quien se decía que era la tercera persona detrás del divorcio de Maia Estianty y Ahmad Dhani en 2008. A pesar de que se había disculpado públicamente con Maia Estianty, al público no parecía importarle su actitud.